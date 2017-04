Kamer wil boete voor school zonder voorlichting over homo-acceptatie

Een op de vijf basis- en middelbare scholen schenkt nu nog geen aandacht aan seksuele diversiteit, terwijl dat sinds 2012 wel verplicht is. SP'er Jasper van Dijk wil dat het kabinet 'niet aarzelt' scholen die dat blijven verzuimen een boete of bijvoorbeeld toezicht op te leggen. Hij kreeg dinsdag bijval van een meerderheid van de Kamer.

Datzelfde gold voor Van Dijks voorstel om voorlichting over homo-acceptatie ook op het mbo in het vervolg verplicht te stellen. Nu lichten nog maar drie van de vijf ROC's hun leerlingen voor over seksuele diversiteit en weerbaarheid.

Vooral met dat tweede succes is Van Dijk blij. "Juist op ROC's, waar leerlingen een leeftijd hebben waarop homodiscriminatie veel voorkomt, is voorlichting cruciaal." De SP'er spreekt van 'het sluitstuk' van de strijd voor voorlichting over seksuele diversiteit in het onderwijs. Hij is blij dat D66 en GroenLinks, die met CDA en VVD onderhandelen over een nieuw kabinet, "zich ditmaal niet hebben verscholen achter de formatie maar hebben voorgestemd".

De VVD stemde tegen beide voorstellen, terwijl de liberalen tijdens de verkiezingscampagne nog voor verplichte voorlichting op het mbo tekenden. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz zegt nog vierkant achter die handtekening te staan, maar ze wil de onderwijsinspectie niet voor de voeten lopen en voorlichting over seksuele diversiteit eerst eens in haar geheel onder de loep nemen.

Controverse Vorig jaar leidde voorlichting over homo-acceptatie tot een een flink politiek debat over wat er dan precies onderwezen zou moeten worden. Aanleiding was de subsidie voor de christelijke organisatie Hart van Homo's, die subsidie kreeg voor een lesprogramma over homoseksualiteit waarin werd verteld dat je wel homoseksuele gevoelens mag hebben, maar er volgens de Bijbel niets mee mag doen. Minister Bussemaker van emancipatie vond het desondanks belangrijk dat deze stichting homoseksualiteit bespreekbaar maakte in reformatorische kringen. Maar met een verkeerde boodschap, zo vonden veel politici, ook van haar eigen PvdA. Uiteindelijk werd de subsidie ingetrokken. Lees ook een uitgebreide reportage over de omstreden methodes van de stichting Hart van Homo's: Wel homo zijn, niet homo doen.

