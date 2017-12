Kamer steunt proeftuinen voor ouderen met dementie

Hoogleraar langdurige zorg en dementie Anne-Mei The beschreef in een boek dat deze maand uitkwam hoe regels de vernieuwing van de zorg in de weg staat. Hoe ouderen met dementie beter geholpen kunnen worden is bekend. Maar om betere zorg te leveren, zijn investeringen nodig, vooral van gemeenten en zorgkantoren. Probleem is dat de opbrengsten van deze investeringen niet bij de gemeenten en zorgkantoren terecht komen, maar bij het rijk. In beleidsjargon: er is geen financiële prikkel om te investeren in betere zorg voor zieke ouderen.

‘Sociale experimenten’ moeten laten zien dat het ook anders kan. De Tweede Kamer roept de regering op dit soort experimenten te ondersteunen. Zij moeten alle organisaties die zijn betrokken bij de zorg voor ouderen met dementie benaderen zodat zij actief meewerken aan de ‘social trials’.

Op dit moment zijn er al ouderen met dementie die in enkele zogeheten proeftuinen worden verzorgd. Zij krijgen meer psychische ondersteuning en worden door ‘maatjes’ betrokken bij het ‘gewone leven’. In Friesland staat zo’n proeftuin. Deze is mede opgericht door The. Zij hoopt dat het met de steun van de Tweede Kamer makkelijker is om meer sociale experimenten te starten.

