Kamer: Ja-stem in Turks referendum is integratieprobleem

Bij een debat in de Tweede Kamer was vanavond dan ook de voor integratie verantwoordelijke minister Lodewijk Asscher aanwezig, naast premier Mark Rutte en minister van buitenlandse zaken Bert Koenders.

Veel partijen vonden dat de ja-stem van Turkse Nederlanders laat zien dat er grote problemen zijn met de integratie. Han ten Broeke (VVD) sprak van ‘een zwarte dag voor Turkije die in Nederland een zwart randje kreeg.’ Kees Verhoeven (D66) en Renske Leijten (SP) vroegen zich af hoe het kon dat ‘mensen die hier in vrijheid leven, stemmen voor minder vrijheid in een ander land.’

'Geen overhaaste conclusies'

Ten Broeke en Verhoeven merkten wel op dat de meerderheid van de Turkse Nederlanders helemaal niet naar de stembus ging. Bram van Ojik (GroenLinks) wilde daarom ‘geen overhaaste conclusies over het stemgedrag en de mate van integratie van Turkse Nederlanders’ trekken. Volgens hem zijn veel mensen die ja stemden wel enthousiast over het wonen en werken in Nederland.

Het kabinet schreef eerder op de dag aan de Kamer dat er inderdaad een probleem is met de integratie. Een aanzienlijke groep Turkse Nederlanders voelt zich maar weinig verbonden met Nederland.

Maar een heldere oplossing is er niet. Veel partijen herhaalden gisteren eerdere pleidooien om de Turkse overheidsbemoeienis met de diaspora aan te pakken.

Maar het kabinet blijft bij het standpunt dat het bijvoorbeeld de buitenlandse financiering van moskeeën niet kan verbieden zonder grondrechten aan te tasten. Ook wil minister Asscher in gesprek blijven met Turkse organisaties in Nederland die verweten worden banden met Ankara te onderhouden. VVD en SP vroegen gisteren opnieuw om die gesprekken te staken.

Aantasting van de scheiding der machten

Eensgezinder waren partijen en kabinet over hun kritiek op het referendum in Turkije zelf. Ze deelden de kritiek van internationale organisaties dat het nee-kamp beperkt werd in de mogelijkheden om campagne te voeren, en dat de nieuwe grondwet een onwenselijke aantasting van de scheiding der machten is.

Alleen Tunahan Kuzu (Denk) wilde niets weten van kritiek op het Turkse referendum. Hij vond het vreemd dat de Nederlandse regering wel akkoord gaat met de Britse wens om de EU te verlaten na een referendum, maar bezwaren heeft tegen het Turkse referendum.

“Waarom is de wil van de Britse bevolking meer waard dan de wil van de Turkse bevolking?” Ook vroeg hij zich af waarom de Nederlandse regering geen scherpe kritiek heeft op Frankrijk, een land waar de president ook veel macht heeft.