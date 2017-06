Kamer duikt in ontwijking belasting

Vandaag beginnen de verhoren van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Die commissie is ingesteld na publicaties over de zogeheten Panama Papers, die aantoonden hoe vooral rijke particulieren en mkb'ers hun geld onderbrachten in belastingparadijzen. Voornaamste vraag: maakt Nederland maatschappelijk ongewenste belastingontwijking mogelijk, en hoe is dat te voorkomen?

Het heeft lang geduurd voordat de onderzoekscommissie tot stand kwam. Begin april vorig jaar verschenen de eerste artikelen over de Panama Papers, het gelekte archief van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca. Hoewel de Tweede Kamer vrijwel direct aanleiding zag om een onderzoek in te stellen, waren partijen het oneens over de vraag hoe dat onderzoek eruit zou moeten zien.

Vooral de linkse partijen in de Tweede Kamer voelden ervoor het onderzoek zo breed mogelijk te maken. Zij wilden niet alleen mogelijke belastingontwijking door (rijke) particulieren of mkb'ers, maar ook de populariteit van Nederland als doorvoerland van grote multinationals onderzoeken. Daar voelden met name VVD en CDA niets voor. Het onderzoek zou dan zo breed van opzet worden, dat op geen enkele vraag antwoord kon komen.

Besloten is de onderzoeksopzet te beperken. Multinationals die op zijn minst enige werkgelegenheid in Nederland hebben, vallen erbuiten. De commissie richt zich nu op de brievenbusmaatschappijen die geen of nauwelijks activiteiten in Nederland hebben, maar waar wel veel geld doorheen gaat. Het tweede deel van het onderzoek gaat over het wegsluizen van particuliere vermogens naar belastingparadijzen, met als doel die buiten het zicht van de fiscus te houden.

Door het onderzoek te versmallen is de commissie er alsnog gekomen. Ook het CDA heeft zich - na eerder verzet - aangesloten in de persoon van het nieuwe Kamerlid Chris van Dam. Verder bestaat de commissie uit Renske Leijten (SP), Tom van der Lee (GroenLinks), Eppo Bruins (ChristenUnie), Jan Paternotte (D66) en voorzitter Henk Nijboer (PvdA).

Hoe houden rijke particulieren hun geld uit het zicht van de Belastingdienst?

Uit onderzoek van Trouw en het FD naar de Panama Papers bleek dat honderden particulieren - onder wie opvallend veel mkb'ers - de weg naar een belastingparadijs wisten te vinden. Via het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca richtten zij een vennootschap op, bijvoorbeeld op de Britse Maagdeneilanden, om daar hun vermogen in onder te brengen. Het werkelijke aantal Nederlanders is waarschijnlijk veel groter: naast Mossack Fonseca zijn er nog veel meer kantoren die wereldwijd vennootschappen oprichten in belastingparadijzen.

De commissie wil antwoord op de vraag hoe die mensen daar nu precies toe komen. Wie adviseert hen dit, en is het moeilijk om op te zetten? Is het duur? Kan de Belastingdienst hier achter komen, en zo ja, hoe dan?

DNB toont zich al jaren kritisch op de rol van trustkantoren, die wettelijk gezien als 'poortwachter' moeten optreden

Vandaag spreekt de commissie misschien wel dé Nederlandse expert voor al die vragen. Voormalig rechercheur bij de Fiod Jan van Koningsveld, tegenwoordig directeur van het Offshore Kenniscentrum, is gepromoveerd op het gebruik (en misbruik) van vennootschappen in belastingparadijzen. In Trouw en het FD uitte hij vorig jaar zijn verbazing over het gebrek aan kennis over constructies in belastingparadijzen bij 'trustkantoren, banken, toezichthouders en wetshandhavers als de Belastingdienst'.

Die laatste kan daar direct op reageren. Liefst vier experts van de Belastingdienst schuiven eveneens vandaag aan bij de commissie. Morgen hoort de commissie afgevaardigden van het Functioneel Parket, en toezichthouder De Nederlandsche Bank. DNB zal vooral ingaan op de rol van trustkantoren, die vaak optreden als beheerder van vennootschappen namens hun klanten. Soms nemen zij ook de advisering voor hun rekening. DNB toont zich al jaren kritisch op de rol van trustkantoren, die wettelijk gezien als 'poortwachter' moeten optreden. In die hoedanigheid moeten zij onderzoek doen naar hun klanten, en melding maken van verdachte transacties. Ondanks de jarenlange kritiek is er nog weinig veranderd, zo zei DNB-divisiedirecteur Willemieke van Gorkum in januari in Trouw en het FD. Naar aanleiding van de Panama Papers heeft DNB zelfs aangifte gedaan tegen trustkantoren, zei Van Gorkum, zonder te zeggen om hoeveel of welke trustkantoren het gaat.

Vanaf volgende week verlegt de commissie de aandacht naar de trustkantoren, fiscaal adviseurs en notarissen die helpen de constructies op te zetten. Opgeroepen personen verschijnen dan doorgaans als getuige, en niet langer als deskundige - een belangrijk onderscheid, omdat getuigen mogelijk iets te verwijten valt, deskundigen waarschijnlijk niet.