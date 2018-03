Kabinet veegt rotjesverbod weg

Het plan van minister Ferd Grapperhaus (CDA, justitie en veiligheid) en Stientje van Veldhoven (D66, milieu) voor een nationaal verbod op rotjes en ander gooiknalvuurwerk is na één dag al van tafel. Het kabinet ziet er niets in.

Na koortsachtig overleg vandaag bleek dat alleen coalitiepartij ChristenUnie vóór was. De VVD had gisteren al direct laten weten niets in het verbod te zien. Maar vandaag bleek dat Grapperhaus en Van Veldhoven zelfs niet de steun genieten van hun eigen partij.

Het kabinet moet op korte termijn wel met een antwoord komen op de harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die eind vorig jaar stelde dat Oud en Nieuw op veel plaatsen in het land het onveiligste feest van het jaar is.

De afgelopen jaren is de weerstand tegen vuurwerk onder de bevolking sterk toegenomen. Voor twee derde van de Nederlanders mag al het privévuurwerk weg, bleek al uit een steekproef onder 20.000 panelleden van tv-programma ‘1Vandaag’ in december 2013. Ook politie en oogartsen bepleiten al jaren een algeheel verbod.

Betutteling

Tegenstanders zien een verbod als ‘betutteling’ en zeggen dat het moeilijk is te handhaven. “Als je rotjes verbiedt is het makkelijk, want dan zijn ze in de winkel niet meer verkrijgbaar”, meent burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. Zijn gemeente veranderde het vuurwerkbeleid radicaal. Er is al jaren één centraal siervuurwerk en een privé-afsteekverbod in het centrum.

Toen Broertjes in 2011 aantrad was de vuurwerkschade volgens hem 100.000 euro, bij de laatste jaarwisseling nog maar 10.000. Den Haag is een andere gemeente die naar lokaal maatwerk zoekt. Het experimenteerde rond Oud en Nieuw met handhaving door bewoners in vuurwerkvrije zones.

De vuurwerktraditie is totaal uit de hand gelopen, meent Broertjes: “Wij zijn het enige land waar inwoners zelf vuurwerk afsteken. Het is de gevaarlijkste dag én nacht.” Volgens de burgemeester moet de verkoop van illegaal vuurwerk Europees geregeld worden. ” Denk aan grenscontroles.” Er is volgens hem overleg met Post.nl om dit najaar vaker met speurhonden pakjes te controleren.