Kabinet trekt twee miljard uit voor zorgpersoneel dat er niet is

In politiek Den Haag was het groot nieuws vorige week, de dikke twee miljard euro die nodig is om verpleeghuizen te laten voldoen aan de nieuwe wettelijke personeelsbezetting per groep. Maar iedereen in de ouderenzorg wist het twee maanden geleden al: 70.000 extra banen zouden er de komende zes jaar ontstaan door die nieuwe normen. Allemaal omdat het pleidooi van schrijver Hugo Borst, die zijn moeder zag verkommeren door weinig aandacht, zo veel bijval had gevonden.

En die extra mensen, die zijn er niet, concludeerde het hele veld samen met het ministerie van VWS in de ‘Arbeidsmarktagenda 2023’. Sterker nog, ook zonder die normen werd in 2023 al een tekort verwacht, van ruim 30.000 mensen.

Alleen het tekort wordt groter

Conclusie: de komende 6 jaar heeft de ouderenzorg ruim 100.000 nieuwe personeelsleden nodig. Alle inzet dus op het aantrekkelijk maken van de opleidingen tot verzorgende en verpleegkundige. Maar de eerste extra handen in de ouderenzorg zijn al over krap drie maanden nodig, als de nieuwe wettelijke norm al ingaat. Zoals de Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilhagen in deze krant al fijntjes opmerkte: het kan zomaar vier jaar duren voordat een nieuwe generatie ouderenpersoneel is afgestudeerd.

Alle hens aan dek dus om al die mensen te vinden, als het moet langs onorthodoxe wegen (zie onder). De vraag is niet alleen of dat genoeg personeel oplevert, maar ook of het allemaal geschikte mensen zijn. Het werken in de ouderenzorg is de laatste tien jaar in hoog tempo veranderd. De hele gang aflopen, eerst met koffie en vervolgens met handdoeken en zeep, ondertussen een vrolijk praatje maken, dat is niet meer voldoende. De oudere in een verpleeghuis heeft gemiddeld gesproken veel zwaardere zorg nodig.

Generatiegenoten die het thuis met hulp nog redden, blijven daar ook wonen. En die thuiswoners, vaak een stuk zelfbewuster dan vorige generaties, vragen weer om een persoonlijke benadering. Daar moet het personeel ook weten te werken met mantelzorgers als buren, en met andere instanties zoals de huisarts. Zoals de Arbeidsmarktagenda het verwoordt: de zorg zoekt ‘lenige professionals die – met plezier en voldoening – gelijktijdig verschillende rollen vervullen’.

Hoe lenig en rolafwisselend dat snel gezochte personeel kan zijn, is nog maar de vraag. Herintreders bijvoorbeeld zullen moeten wennen aan deze nieuwe instelling, en ook buitenlands geschoolden zijn het waarschijnlijk niet gewoon. Naast het traditioneel diploma voor verzorgenden bieden opleidingen ook de mogelijkheid tot ‘verzorgende individuele gezondheidszorg’. Die laatste groep studenten wordt extra opgeleid in lenigheid. Maar zoals gezegd, die zijn daarin pas over een paar jaar getraind.

Het huidige kabinet kondigt op Prinsjesdag de eerste investeringen aan in de ouderenzorg. De ouderenzorg is voor volgend jaar nog heel bescheiden, in de Arbeidsmarktagenda is eerst maar eens afgesproken dat de werkgevers ‘vanaf 2018 voldoende stage- en opleidingsplaatsen bieden, inclusief bijbehorende begeleiding’. Alle organisaties voor ouderenzorg vissen in hetzelfde water, concludeert het veld. Voor iemand als de moeder van Hugo Borst is het dus maar de vraag hoe goed de directie van haar verzorgingshuis kan vissen.