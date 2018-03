Kabinet paait werkgevers met aanpassing loon gehandicapten

Het kabinet vindt een zelfstandig inkomen voor een arbeidsgehandicapte niet meer altijd nodig. Een arbeidsgehandicapte met een werkende partner krijgt geen aanvulling meer op het loon als hij of zij gaat werken. Dit is een onderdeel van een plan van VVD-staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken.

Arbeidsgehandicapten zijn meestal niet in staat om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Daarom schat de gemeente in hoeveel zij wel kunnen verdienen. Als dat bijvoorbeeld de helft is, krijgt de werkgever een subsidie die het bedrag tot het minimumloon aanvult. Die subsidie vervalt. Ervoor in de plaats komt een aanvullende uitkering waarop niet iedereen automatisch recht heeft.

Van Ark belooft verder dat ‘werk gaat lonen’. Daarom krijgt een arbeidsgehandicapte naast het loon van de werkgever een aanvullende uitkering, en daar bovenop een extraatje zodat het inkomen bij elkaar iets meer is dan het bedrag van een bijstandsuitkering. Het kan betekenen dat iemand die ruim drie dagen werkt – heel veel arbeidsgehandicapten werken in deeltijd – straks maandelijks meer geld krijgt dan onder de huidige regeling.

Gevoelig

De keuze voor het nieuwe systeem van belonen ligt politiek zeer gevoelig. VVD en CDA zijn er altijd voorstander van geweest. Maar de Participatiewet, die werk voor arbeidsgehandicapten regelt, is in 2015 ingevoerd toen de PvdA één van de coalitiepartijen was. Die is nu tegen het plan van Van Ark.

Het principiële punt is dat arbeidsgehandicapten in de huidige regeling een cao-loon krijgen inclusief sociale verzekering. Daar komt weliswaar gemeentelijke subsidie aan te pas, maar de arbeidsgehandicapte hoeft in het algemeen niet meer naar het uitkeringenloket. Bij loondispensatie moeten ze dat wel.

Laten we praktisch zijn, zeggen de voorstanders van loondispensatie. Als een arbeidsgehandicapte slechts een paar dagen per week werkt, zit hij of zij ook bij het bestaande systeem van loonkostensubsidie onder het sociaal minimum, en heeft dus nu al een aanvullende uitkering nodig. Volgens hen krijgen arbeidsgehandicapten bij loondispensatie bovendien per maand meer geld. Ten slotte vinden werkgevers het makkelijker, waardoor het meer banen zou opleveren.

Dat werkgevers graag met loondispensatie werken is een belangrijk argument voor het kabinet om de manier van belonen te veranderen. De vakbonden, de gemeenten en de organisaties van arbeidsgehandicapten zijn er tegen. Het CNV protesteerde gisteren: “Geef arbeidsgehandicapten echt loon. Dat hoort bij volwaardige participatie.” Cedris, de vereniging voor sociale werkgelegenheid, vindt het ‘een verkeerde aanpak’.

