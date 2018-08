Justitie wil weinig spraakzame Syriëganger terug de cel in

De 28-jarige Utrechter werd in mei vorig jaar veroordeeld tot ­242 ­dagen voorwaardelijke gevangenisstraf ­omdat hij een poging deed naar IS-gebied te reizen. Bovenop die straf ­kwam een aantal bijzondere voorwaarden, zoals dat hij gesprekken over het geloof en over zijn psychische ­gesteldheid moet voeren. Ook draagt R. een enkelband om te controleren of hij zich aan het gebiedsverbod bij luchthavens houdt. Al die regels moeten voorkomen dat hij opnieuw een ­poging doet zich bij IS aan te sluiten, want de kans op recidive is vol­gens de reclassering onverminderd groot.

Lees verder na de advertentie

Dat de officier van justitie, nu R. zich volgens haar niet aan de voorwaarden houdt, niet eist dat hij zijn volledige straf van 242 dagen moet uitzitten, komt voort uit de wens hem te kunnen volgen. Zit hij zijn straf uit, dan vervallen ook de verplichte gesprekken en gebiedsverboden. En aangezien R. tot nu nog nog niets heeft gedeeld over wat hem bezighoudt, is dat een te grote gok, vindt zij.

Zijn advocaat zegt dat niet van R. kan worden verwacht dat hij zich direct volledig openstelt; hij maakt moeilijk contact en heeft faalangst

R. verwijt de reclassering en het OM dat ze hem tegenwerken. Het gaat juist zo goed met hem, hij heeft een nieuwe baan en is naar eigen zeggen bezig een toekomst op te bouwen in Nederland.

Terug de gevangenis in, betekent terug naar af. Zijn advocaat voegt daaraan toe dat niet van R. verwacht kan worden dat hij zich direct volledig openstelt in gesprekken, aangezien uit eerder psychologisch onderzoek blijkt dat hij moeilijk contact maakt en faalangst heeft. R. vindt zelf dat hij goed meewerkt aan de gesprekken.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

Syriëgangers lieten hun families meestal in verbijstering achter Totaal overrompeld waren de meeste families als bleek dat zoon of dochter ineens naar Syrië vertrokken was.