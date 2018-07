Justitie sluit niet uit dat steekincident in Den Haag terroristische achtergrond had

In het onderzoek naar de Syriër is een Facebook-post gevonden waarin hij schrijft dat ‘ongelovigen moeten lijden’. Eerder werd bij de politie een anonieme melding gedaan over F., met de waarschuwing dat hij een terroristische daad aan het beramen zou zijn. De politie zoekt nog naar degene die deze Engelstalige schriftelijke melding deed.

Lees verder na de advertentie

Tijdens de zitting zal het OM vragen of F. ter observatie kan worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum

Volgende week maandag komt de 32-jarige F. voor het eerst voor de rechter, in een niet-inhoudelijke pro formazitting. Hem worden drie pogingen tot moord dan wel doodslag ten laste gelegd. Daarnaast wordt F. ervan verdacht dat hij op de dag dat hij drie mensen neerstak, ook twee mensen heeft bedreigd met zware mishandeling.

Tijdens de zitting zal het OM vragen of F. ter observatie kan worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Het is nog onduidelijk of de verdachte zelf bij de zitting aanwezig zal zijn.

In de nasleep van het steekincident vlakbij station Hollands Spoor, kreeg burgemeester Pauline Krikke fikse kritiek van de Haagse gemeenteraad.

Volgens zijn advocaat Job Knoester had F. geen terroristisch motief. De Syriër stond voor zijn daad bekend als ‘verward’. Op het moment dat de anonieme melding binnenkwam, verbleef hij in een ggz-instelling van Parnassia. Zijn familie overweegt aangifte tegen Parnassia, omdat die vindt dat de kliniek hem niet had mogen laten gaan.

In de nasleep van het steekincident vlakbij station Hollands Spoor, kreeg burgemeester Pauline Krikke fikse kritiek van de Haagse gemeenteraad. Direct na de steekpartij had zij gezegd dat F. bij de gemeente alleen bekend was vanwege verward gedrag. Critici vonden dat zij zo een terroristisch motief uitsloot. Later bleek dat de anonieme melding over F. door ‘een menselijke fout’ niet bij haar terecht was gekomen.

Lees ook: