Justitie krijgt zijn verbod op de Hells Angels, maar wat betekent dat in de praktijk?

Waarom lukt een verbod nu wel? Lees verder na de advertentie Het recht op vereniging is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en daarom is het niet eenvoudig een club te verbieden. Het lukte bijvoorbeeld pas na veel aarzeling bij pedofielenvereniging Martijn. Met de Angels was het Openbaar Ministerie al langer bezig, maar twaalf jaar geleden sneefde een poging bij de strafrechter. Die zag dat veel Angels weliswaar een strafblad hebben, maar vond dat nog geen overtuigend bewijs dat de hele organisatie gericht was op criminaliteit. Dit jaar stapte de aanklager daarom naar de burgerrechter, met het argument dat de Angels als organisatie een gevaar zijn voor de openbare orde. Daar haalde hij deze week een succes: de club moet van de rechter ontbonden worden.

Waarom moet de motorclub verboden worden? De rechtbank in Utrecht oordeelde woensdagochtend dat de Hells Angels onderscheidingen uitloven voor clubleden die geweld gebruiken. Zo is er een speciale eerbetuiging voor de ‘Filthy Few’, clubleden die in het belang van de Angels iemand hebben vermoord. Daarnaast is gebleken dat de Angels fondsen werven voor leden in de gevangenis en op alle manieren overheidsgezag negeren. Illustratief is volgens de rechters een incident uit 2013. Politieagenten zagen toen hoe een automobilist die door twee clubleden werd achtervolgd en mishandeld en die in paniek naar het politiebureau was gereden, ter plekke geen aangifte wilde doen uit angst voor represailles door de Angels. De rechters volgen daarmee het Openbaar Ministerie: de Angels zijn een bedreiging voor de openbare orde. “Onze rechtsstaat kan niet accepteren dat verenigingen hun eigen leden met bedreiging en geweld dwingen onder alle omstandigheden te zwijgen tegen de overheid en opzegging van het lidmaatschap beantwoorden met afpersing en geweld”, zei de officier van justitie in maart tijdens de behandeling van de zaak.

Zijn de Angels wel een organisatie? De advocaat van de vereniging, Geert-Jan Knoops, had erop gewezen dat de Angels geen vastomlijnde organisatie vormen. De leden ‘gaan één keer per week naar een clubhuis en doen een paar keer per jaar mee aan een run’, zei Knoops. De rechtbank veegde dat argument van tafel, want de Angels hebben behalve een eigen logo en clubhuizen ook ‘rules’ en ‘meetings’, waar beslissingen worden genomen voor de organisatie als geheel.

Zijn alle clubs nu verboden? In de strijd tegen de motorclubs boekt het OM wisselende successen. Het gerechtshof in Arnhem verbood eind vorig jaar de Bandidos. Anders dan de rechtbank eerder zag het hof echter geen reden om lokale afdelingen van deze motorclub te verbieden. Tegen die beslissing heeft de aanklager protest aangetekend bij de Hoge Raad. De uitspraak van het Haagse gerechtshof over Satudarah wordt half juni verwacht, maar de rechtbank besloot eerder ook deze club te verbieden. De rechtbank in Assen moet nog een besluit nemen over een verbod van motorclub No Surrender.

Gaat een verbod helpen? Dat is nog maar de vraag. Het is immers eenvoudig onder een andere naam verder te gaan. Voormalig Angels-voorman Lysander de R. zit een straf uit wegens onder meer mishandeling en bedreiging. Maar begin deze week, vlak voor de uitspraak, liet hij vanuit de gevangenis weten, via De Telegraaf, dat hij een nieuwe motorclub wil oprichten. Toch kan de politie de huidige Angels, gezien als de grootste criminele motorclub, ontmantelen. De hoop is dat de aantrekkingskracht van de clubs zal afnemen, nu tijdens de rechtszaak duidelijk is gemaakt hoe zeer de club buiten de samenleving staat en hoe lastig het bijvoorbeeld is om, eenmaal lid geworden, het clubhuis weer te verlaten.

