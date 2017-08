Justitie jaagt op families die hun kinderen laten zakkenrollen

De 48-jarige Klaudio P. mag de gevangenis in het Noord-Hollandse Zwaag niet verlaten. De man die er van wordt verdacht dat hij een deel van zijn jonge kinderen heeft aangezet tot zakkenrollen blijft onder meer vastzitten omdat zijn vrouw Dulsa H. zwaar belastende verklaringen heeft afgelegd. De vrouw heeft zo veel nieuwe informatie verschaft dat het Openbaar Ministerie een nieuw onderzoek is gestart naar meerdere families die hun kinderen uit stelen sturen.

Welke informatie de vrouw heeft gegeven kan het Openbaar Ministerie niet zeggen. De zogeheten kluisverklaringen worden momenteel onderzocht op betrouwbaarheid. Feit is wel dat zij niet alleen voor haar man en zoon belastende informatie heeft verschaft maar ook een boekje open heeft gedaan over andere families die stelend door Europa reizen.

Stelende kinderen voor onder meer het Centraal Station in Amsterdam en bij de trein in Eindhoven waren twee jaar geleden de aanleiding voor een groot internationaal onderzoek naar criminaliteit in familieverband. Het bleek dat het steeds om dezelfde groepen gaat. De groep van P., met daarbij een baby, werd in Barcelona gevonden.

Doodzonde

Begin dit jaar nog dacht het OM dat het zou blijven bij de van de Balkan afkomstige familie P. Dat Dulsa H. door de knieën zou gaan, was zeker niet de verwachting. In de Roma-families is wat zij nu heeft gedaan een doodzonde. De vrouw moet volgens het OM voor haar leven vrezen en zit op een geheime plaats. Wat de motieven zijn geweest om door te slaan is niet geheel duidelijk. De vrouw heeft ernstige hartklachten en is al meerdere keren geopereerd. Dat zij geen contact meer heeft met haar kinderen kan ook een reden zijn zich tegen haar man en de andere families te keren.

Er is een nieuw onderzoeksteam samengesteld dat de verklaringen van de moeder van tien kinderen moet toetsen. Het OM heeft er dan weinig behoefte aan dat Klaudio P. vrij rond loopt. De man, zo bleek gisteren tijdens een zitting op de rechtbank Amsterdam, slaagt er overigens ook in vanuit de cel invloed uit te oefenen. Een van de slachtoffers, zijn schoondochter Enesa, ook wel Sevala genoemd, is al weer een keer betrapt op zakkenrollen. De jonge vrouw, ooit gekocht voor zijn zoon, bezoekt haar schoonvader elke week. Het OM ziet haar als slachtoffer.

De speurtocht naar de families is zeer lastig. Als er al geboorteakten aanwezig zijn dan zijn ze vaak vervalst. Kinderen worden onder andere namen ingeschreven. Sommige kinderen stonden met 35 verschillende identiteiten in de politieregisters.

Een manier om de spiraal te doorbreken is het ontzeggen van de ouderlijke macht, al dan niet tijdelijk. Het Leger des Heils en de jeugdbeschermingsinstelling Nidos ontfermen zich dan over de kinderen. Het proces tegen Klaudio P. wordt later dit jaar vervolgd.