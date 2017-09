Juf Arianne heeft tal van ideeën voor onderwijsvernieuwing

Kwamen haar leerlingen die vorig jaar in groep 8 zaten laatst nog even een kletspraatje maken, zeiden ze tegen juf Arianne van Os: "Engels is op de middelbare school zo makkelijk! We hebben het allemaal al gehad!" Dat vindt de leerkracht dan weer zó zonde. "Dat je in het onderwijs dingen dubbel doet. Terwijl het programma al zo overladen is. We zouden daar in het basis- en voortgezet onderwijs veel betere afspraken over moeten maken."

Lees verder na de advertentie

Daarom geeft Arianne van Os van basisschool De Regenboog uit Rozenburg zich op voor Curriculum.nu, dat vandaag begint met het selecteren van 130 leraren die mogen meepraten over het nieuwe Nederlandse onderwijscurriculum. De laatste keer dat in Nederland werd vastgelegd wat kinderen moeten kennen en kunnen, was in 2006. "Zeg maar: voordat we allemaal een iPhone hadden", zegt van Os. "Ik heb nu een lokaal met twaalf computers!"

Juf Arianne van Os © rv

Draagvlak voor vernieuwing Telkens hoor je weer dat het onderwijs problemen moet oplossen Arianne van Os Met de inbreng van de 130 leraren hoopt het ministerie van onderwijs meer draagvlak te krijgen voor het onderwijsvernieuwingsplan 2032. In 2014 stelde het ministerie de Commissie-Schnabel in, dat met aanbevelingen kwam om het onderwijs minder breed te maken, maar wel verdiepender. Zo zouden vakken samengevoegd moeten worden en bijvoorbeeld minder talen gegeven worden. Vakken als burgerschap of programmeren zouden er dan bijkomen. De kritiek op het vernieuwingsplan van Schnabel was dat er te weinig echte leraren bij betrokken waren. Van Os wil graag over Onderwijs 2032 meepraten, omdat de emmer van scholen volgens haar overloopt. "Telkens hoor je weer dat het onderwijs problemen moet oplossen. Het is heel goed dat we zoiets als pesten aanpakken, maar het kost ook veel extra tijd. En nooit gaat er eens een taak vanaf." Bovendien ziet de juf regelmatig dubbelingen in het Nederlandse onderwijscurriculum. "Kinderen behandelen twee keer de Tweede Wereldoorlog: op de basisschool en op de middelbare school bij geschiedenis. Moet dat? Je zou zo'n onderwerp ook meer kunnen integreren met aardrijkskunde."

Tijdwinst Tijdwinst valt volgens de Commissie-Schnabel bijvoorbeeld te behalen bij Engels. Dat hoeft helemaal niet gegeven te worden vanaf de kleuterschool. Zoveel pikken de kleintjes er nog niet van op. Van Os: "Wij beginnen er in groep 5 mee, voor die tijd willen we dat kinderen werken aan hun Nederlandse woordenschat. In groep 7 en 8 moeten de leerlingen Engels kunnen spreken en schrijven en toetsen we hen er ook op. Maar helaas voor de middelbare scholen, is dat dus op alle basisscholen verschillend en moet je helemaal van voor af aan beginnen." Een project, los van het boek, kan zo veel motiverender zijn voor de leerling en de leerkracht Arianne van Os Als 'doorlopende leerlijnen' tussen primair en voortgezet onderwijs soepeler verlopen, kan het onderwijs veel efficiënter ingevuld worden, denkt Van Os. Er moet tijd overblijven voor digitale vaardigheden en burgerschap. Ook zou zij meer gehoor willen geven aan werkgevers. "Er is behoefte aan mensen die kunnen presenteren, communiceren, programmeren en problemen oplossen. Maar in plaats daarvan moeten we jaartallen leren die we ook met een druk op de knop kunnen opzoeken. Je kunt kinderen ook leren opzoeken in betrouwbare bronnen. Daar gaan onze lesmethodes nu helemaal niet over." Wat het beste werkt, vindt Van Os, is als je als leerkracht weet welk doel je moet halen en je daar op je eigen manier naartoe kan werken. Ze hoopt dan ook dat het nieuwe onderwijscurriculum die vrijheid gaat geven. "Een project, los van het boek, kan vaak zo veel motiverender zijn voor de leerling en de leerkracht. Sommige scholen zijn daar al ver mee hoor, maar andere ook weer helemaal niet. De verschillen in Nederland zijn groot." Of Van Os straks geselecteerd wordt om met zo'n 130 andere leraren uit basis- en voortgezet onderwijs en 20 schoolleiders advies uit te brengen, moet nog blijken. Volgens Menno van Tartwijk van Curriculum.nu hopen het ministerie en de sector op veel sollicitanten. In februari gaan de leraren in teams aan het werk om ideeën in de praktijk te toetsen op scholen. In het voorjaar van 2019 moeten ze dan rapporteren aan de Tweede Kamer. Het wordt nog een hele klus, denkt Van Os. "Ook al heb je mooie, moderne ideeën, je zult zien dat die niet zomaar op iedere school ingevoerd kunnen worden."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.