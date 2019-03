Jos B. blijft voorlopig vastzitten

Vrijdag stond B. voor de tweede keer voor de rechtbank in Maastricht tijdens een voorbereidende zitting. De 56-jarige Limburger blijft zwijgen, afgezien van een ontkenning dat hij iets met de dood van Nicky te maken heeft. De 11-jarige jongen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp en werd een dag later dood gevonden in natuurgebied de Brunsummerheide.

Het DNA van B. is op achttien plekken gevonden: op binnen- en buitenkant van de onderbroek van Nicky, drie keer op zijn pyjamabroek en lichaam. Naar andere aangetroffen DNA-sporen wordt verder geen onderzoek meer gedaan, zei de officier van justitie. Aanvankelijk zouden nog drieduizend mannen extra worden opgeroepen voor het verwantschapsonderzoek, maar vanwege de match met B. en verreweg het grootste deel van de sporen, besloot het Openbaar Ministerie (OM) van dat aanvullend onderzoek af te zien.

Advocaat Gerald Roethof noemt dat heel zorgwekkend. “DNA kan op onschuldige manieren op plaatsen terechtkomen, dat weten we allemaal.” Hij vreest tunnelvisie van het OM. Roethof pleitte opnieuw voor de voorlopige vrijlating van zijn cliënt, die sinds augustus vastzit na een DNA-match. Volgens de raadsman ligt er veel te weinig bewijs dat B. iets te maken heeft met de dood, het misbruik en het ontvoeren van Nicky.

De volgende - opnieuw niet-inhoudelijke - zitting is op 5 juni. Dan beslist de rechtbank of ze naar de Brunsummerheide gaan voor een schouw. Dat verzoek komt van de officier van justitie. Het zou een beter beeld geven over de omgeving en de afstand tussen het zomerkamp en de plek waar Nicky werd gevonden.

