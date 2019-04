Joris’ vriendin en dochtertje werden vijf jaar geleden vermoord. Hoe leeft hij met het ondraaglijke?

In de namiddag van zondag 27 april 2014 vermoordt een jonge man de dertigjarige Daphna Beerdsen in haar huis in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Waarom precies is nooit opgehelderd, zijn verklaringen tijdens de rechtszaak blijven vaag. Waarschijnlijk betrapt de Nederlandse vrouw hem bij het stelen van een fiets. Hij steekt Daphna negen keer met een schroevendraaier. Ook treft hij tweemaal Daphna’s negentien maanden oude dochter Dana, die uit haar moeders armen op de stenen vloer valt.

Daar vindt de huishoudster hen de volgende ochtend. “Het meisje lag tussen de benen van haar moeder en hield haar vast met één handje”, vertelt ze lokale media. “Ze trilde over haar hele lichaam.”

Binnen zag ik Daphna liggen in een plas bloed. Ik registreerde het, meer niet, instinctieve zelf­be­scher­ming had de regie overgenomen Joris Oele

Artsen in Bangkok opereren Dana aan haar wonden en het hersenletsel veroorzaakt door haar val. Vergeefs. Op 7 mei geeft Dana’s vader Joris Oele toestemming voor het doneren van de organen van zijn hersendode dochter.

IJzige kalmte Over de moord op zijn geliefde hoort Joris in het zuiden van Cambodja, waar hij is vanwege zijn werk voor de Verenigde Naties. “Tijdens een vergadering belde het kindermeisje. ‘Neem maar even op’, zei m’n baas. ‘Misschien is het belangrijk.’ Ik hoorde alleen maar hysterisch gegil: ‘Daphna is dood! Daphna is dood! Daphna is dood!’ Ik dacht: ah nee joh, dat kan helemaal niet. Misschien heeft Daphna iets verkeerds gegeten ofzo en is ze bewusteloos geraakt. Maar ik had nog niet opgehangen of de ambassade belde. En daarna de veiligheidsafdeling van de VN. ‘Uw vrouw ligt in uw huis, de politie is ter plaatse. Uw dochter is in het ziekenhuis.’” Tijdens de vier uur durende taxirit terug naar Phnom Penh daalt een ijzige kalmte over hem neer. “Ik dacht bijvoorbeeld: goed, ik ben nu dus een alleenstaande vader. Wat moet ik daarvoor allemaal regelen? Emoties voelde ik nauwelijks.” Bij zijn huis staren politieagenten, journalisten en buren hem aan. “Niemand zei wat ik moest doen. Ik ben naar binnen gelopen. Daar lag Daphna in een plas bloed. Ik registreerde het, meer niet. Tegelijkertijd vroeg ik mezelf af: hoe kan het in godsnaam dat ik niet in foetushouding op de grond lig te schreeuwen? Ik bekeek mezelf van een afstand, alsof ik buiten mezelf was getreden. Heel schizofreen. Inmiddels besef ik dat het pure shock was. Instinctieve zelfbescherming had de regie overgenomen.” Enkele dagen later, wakend bij zijn dochter in het ziekenhuis, begint de werkelijkheid door zijn pantser te breken. “Bij vlagen overvielen me gekmakende wanhoop en eenzaamheid, ook al had ik constant familie en vrienden om me heen.” Dan begint Joris te schrijven in het dagboek dat Daphna bijhield, opgedragen aan hun dochter. Bangkok, 4 mei 2014: Gisternacht zaten we met z’n tweeën op jouw kamer, met je moeder glimlachend aan de muur. Ik legde mijn hoofd naast je op bed en hield je warme handje vast. Ik hoopte dat we samen in slaap zouden vallen en niet meer wakker hoefden te worden.

Radiostilte Via via hoorde ik van het drama in Joris’ leven. Twintig jaar geleden leerden we elkaar kennen tijdens een voettocht van vier weken naar het basiskamp van de Mount Everest in Nepal. Daarna verloren we elkaar uit het oog, en ik benaderde hem niet toen ik hoorde wat hem was overkomen. Wat zeg je na vijftien jaar radiostilte tegen iemand die in de hel is beland? Ik wist het niet, ook al weet ik wat rouw is - mijn moeder overleed toen ik 17 was. Puur toevallig liep ik Joris twee jaar geleden tegen het lijf op een festival - hij woonde inmiddels weer in Nederland. Ik legde hem uit waarom ik niets van me had laten horen, hij begreep het. Daarna stonden we te midden van rondvliegend bier urenlang te praten. Op een bepaald niveau herkenden we elkaars pijn, het onverteerbare besef dat de dood geliefden zomaar van ons wegrukt. Die herkenning voelde helend. “De meeste mensen kunnen niet communiceren over dit soort leed”, zei Joris met tranen in zijn ogen. “Jij kunt dat wel en dat voelt als een geschenk.” Het delen van ons verhaal voelt als een ode aan mijn twee vrouwen Kort daarna betrok ik een bureau in Amsterdam waar Joris met andere freelancers kantoor houdt. Daar vertelde hij me steeds meer over zijn verlies. Op een dag gaf hij me een wit boek met in blauwe letters op de kaft: ‘DANA - Dagboek van een klein blond meisje.’ Joris had het laten drukken en verspreidde het onder vrienden en familie, als een soort therapie. Het delen van hun verhaal bevrijdde Daphna en Dana als het ware uit zijn hoofd. “Zo ontrukte ik hen aan de vergetelheid en voelde ik me minder eenzaam met hun verlies”, vertelde hij. In het boek verweeft Joris zijn eigen schrijfsels aan hun dochter met die van Daphna: Phnom Penh, 10 oktober 2013: Je lievelingsbezigheid is tegenwoordig staan terwijl je borstvoeding krijgt. Ik lig op mijn rug in bed, jij staat naast me en drinkt super schattig. Als je vader je laat schrikken ga je ook vaak snel drinken uit mijn borst. Blijkbaar verbind je dat zo met veiligheid dat je denkt dat je daar niets kan gebeuren. Het eerste jaar lijkt Joris het gemis niet te kunnen dragen. Amsterdam, 14 mei 2014: Acht kilo lichter. De afgelopen twee weken heb ik nauwelijks gegeten en geslapen. Mijn hoofd kan niet stoppen met inbeelden wat er met jullie is gebeurd. Mijn lichaam kan niet stoppen te voelen wat jullie gevoeld moeten hebben. Weet jij wat er is gebeurd? Ben je erg bang geweest? Hoeveel pijn heb je gehad? Ben je nog bij bewustzijn geweest? Heb je je eenzaam gevoeld? De beelden houden niet op. Ik krijg daar zo’n buikpijn van dat ik niet meer kan eten. Joris' vrouw Daphna

Racefiets Joris’ vader begeleidt hem naar wekelijkse sessies traumatherapie die de acute stressgevoelens hanteerbaarder maken. Ook zijn racefiets brengt redding. “Ik besefte: ik moet mijn lijf weer aan de praat krijgen. Dagelijks begon ik lange tochten te fietsen, net zolang totdat ik niet meer kon van vermoeidheid. Mezelf zo afbeulen had wel iets anorexia-achtigs: nadat alles was ingestort had ik alleen over mijn lichaam nog controle. Maar het beschermde me ook tegen de wanhoop. Op de fiets vormde de werkelijkheid geen bedreiging. Er was alleen de weg. Concentratie, geen afleiding, hoofd leeg.” “Hoewel, onderweg heb ik vaak gedacht: Ik schuif mijn fiets onder die vrachtwagen. Het einde zou alleen maar een verlossing zijn. Mijn zusje vertelde me laatst dat mama en mijn stiefvader weleens tegen haar en mijn broer hebben gezegd: ‘Jongens, we moeten ons erop voorbereiden dat Joris er misschien wel uitstapt, want we snappen niet hoe hij dit volhoudt.’ Eigenlijk begrijp ik dat zelf ook nog steeds niet helemaal.” “Zeker is dat ik het niet had gered zonder de golf van liefde waaronder mijn omgeving me bedolf. De eerste anderhalf jaar heb ik gewoond bij vrienden. Zo hoorde ik toch weer bij een gezin en hoefde ik nooit alleen te zijn. Om die reden woon ik trouwens nog steeds met huisgenoten. De saamhorigheid die om me heen ontstond, was ontzettend bijzonder.”

Verraad De bubbel vol warmte rond Joris eindigt als hij een nieuwe vriendin krijgt. “Ik had het gevoel dat vrienden dachten: zo, die is weer onder de pannen, dus stond er weer alleen voor. Dat gevoel drong zelfs mijn relatie met Alice binnen, hoe fijn ons contact ook was. Op feestjes begreep ik vaak niet hoe mensen zo zorgeloos plezier konden maken - dat heb ik trouwens nog steeds geregeld - en dan zakte ik weg in mezelf. Daar kon Alice moeilijk mee omgaan. Onze relatie liep stuk toen ze vertelde snel kinderen te willen. Alleen het idee al voelde als verraad aan Daphna en Dana.” De volgende stappen, samenwonen en kinderen enzo, die vermijden we allebei liever nog even “In die periode droomde ik ook regelmatig dat Daphna aanschoof bij Alice en mij aan tafel. Dan deed ze alsof er niets aan de hand was, of zei ze dat het allemaal maar een grapje was geweest. Nog moeilijker te verteren waren de nachtmerries waarin ik Daphna en Dana zelf doodde. Ik greep ze bij hun haar en verdronk ze; ik liet ze aan flarden schieten tijdens vuurgevechten in de jungle; ik verkocht Dana aan een Chinees restaurant, dat haar organen wilde opdienen.” “Na de breuk met Alice was ik zo eenzaam, afgestompt en down dat ik niet verder kon. Noodgedwongen keerde ik terug bij mijn traumatherapeute. Zij hielp me om af en toe weer gevoel toe te laten, en dan te dealen met de pijn die onvermijdelijk mee omhoog komt. Langzaam worden de harde randjes van die pijn sindsdien wel wat minder. Desondanks besefte ik een jaar of wat geleden: ik word nooit meer helemaal de oude. Het schuldgevoel zal ik bijvoorbeeld nooit helemaal verwerken. Een vader hoort zijn gezin te beschermen, punt uit. En ik was er niet. Ook niet toen een Thaise chirurg mijn dochters organen uit haar nog warme lijfje sneed. Koud en grijs kreeg ik Dana terug. Niet één, maar twee keer heb ik haar alleen laten sterven.”

Broos bestaan “Het delen van ons verhaal met een groter publiek voelt als een ode aan mijn twee vrouwen. Daphna, voor altijd mijn grote liefde. En Dana, voor altijd mijn prachtige dochter. Voor mij is het een volgende stap in mijn helingsproces. En ik hoop ook in dat van anderen, die geliefden verloren hebben.” “Het is een cliché, maar geluk zit voor mij tegenwoordig in kleine dingen. Beter dan vroeger besef ik hoe broos dit bestaan is. Daardoor zie ik schoonheid scherper en ben ik dankbaarder voor het alledaagse: een kop koffie in de zon, een gesprek met een goede vriend, de vlucht van een zwerm vogels in de avondlucht.” Ook grotere thema’s krijgen langzaamaan weer wat meer kleur. “Mijn werk - namens de Verenigde Naties adviseer ik wereldwijd regeringen over klimaatverandering - is zinvol en avontuurlijk. Laatst was ik nog in Mongolië, daarvoor in Syrië. Dat zijn zegeningen die ik tegenwoordig beter op waarde kan schatten.” En dan is er nog de liefde. “Mijn nieuwe partner Jorieke, die haar vorige vriend verloor aan een klim-ongeluk op de Mount Everest, accepteert me zoals ik ben. En andersom. We begrijpen van elkaar dat we af en toe ruimte nodig hebben. Er is ook geen jaloezie, terwijl Alice misschien soms dacht te moeten concurreren met Daphna. De volgende stappen, samenwonen en kinderen enzo, die vermijden we allebei liever nog even.” Voor Joris zijn Daphna en Dana daarvoor nog te dichtbij. Vandaag, terwijl de rest van Nederland Koningsdag viert, gaat hij een eind met hen fietsen door de natuur, met Daphna en Dana in gedachten. “Dat doe ik elk jaar op 27 april. Ik ga ook weleens een weekje met ze op vakantie. Op die momenten laat ik mijn vrouw en dochter volledig toe; de rest van de tijd hou ik ze een beetje op afstand. Dat heb ik zo met ze afgesproken. Anders ga ik eraan onderdoor.”

