Joop Hueting (1927-2018) kantelde het beeld over Indië

Het is januari 1969. In het tv-programma ‘Achter het nieuws’ van de Vara verschijnt een keurig geklede jongeman – donker pak, wit overhemd, stropdas – die een schokkende bekentenis voorleest. Hij verhaalt over gruwelijke excessen door Nederlandse militairen, verricht tijdens het naoorlogse militaire ingrijpen in Indië tussen 1945 en 1949, de tijd van ‘de politionele acties’.

Waar tot dan toe het beeld bestond dat er slechts enkele individuele misstanden hadden plaatsgevonden bij de pogingen om het gezag in Indië weer terug te winnen, sprak deze klokkenluider over structureel door de overheid bevolen militair geweld tegen Indonesiërs. Die woorden veroorzaakten een schokgolf in Nederland.

Koloniaal verleden

Johan Engelbert (Joop) Hueting, die als negentienjarig dienstplichtig militair in Indië was, startte met dit optreden bovendien een debat over het Nederlandse koloniale verleden dat nog altijd niet is afgerond. Zo’n zeventig jaar na het gebeurde is vorig jaar in opdracht van het huidige kabinet een groot onderzoek begonnen naar de donkere kanten van de dekolonisatie. Hueting zelf zal de uitkomst niet meer horen, hij overleed afgelopen zondag op 91-jarige leeftijd.

Joop Hueting in Vara’s “Achter de schermen" in 1969. © ANP

Hueting studeerde na de oorlog psychologie, werd later hoogleraar experimentele psychologie in Brussel. In vrij recente interviews vertelde de inmiddels emeritus hoogleraar dat hij al in de jaren vijftig naar de pers stapte. Niemand wilde zijn verhaal publiceren. Ook niet gevestigde media als Het Parool of zelfs het linkse studentenblad Propria Cures. Toen hij in 1968 promoveerde op een onderzoek naar de invloed van doping, haalde hij uit. Als ‘vrije’ stelling bij zijn proefschrift stelde hij de vraag of Nederland wel genoeg aandacht besteedde aan de gebeurtenissen in Indië. De Volkskrant sloeg daarop aan en interviewde hem. Toch hadden zijn woorden pas een maand later het echte schokeffect, na de uitzending van Achter het Nieuws. De Vara werd na afloop overstelpt met vooral woedende reacties van oud-Indiëgangers. Hueting kreeg bedreigingen en moest onderduiken.

Er volgde een ambtelijk onderzoek. In de zomer van 1969 kwam daaruit de zogenoemde Excessennota voort, waarin individuele gewelddadige acties werden opgesomd. De conclusie dat er sprake was van structureel geweld werd door het kabinet niet gedeeld. Er kwam ook geen parlementaire enquête, tot verdriet van Hueting.

Hueting vertelde een paar jaar geleden, op 85-jarige leeftijd, in een interview in Vrij Nederland, te vrezen dat het inmiddels te laat was om nog werkelijk uit te zoeken wat er gebeurd is bij de dekolonisatie van Indië. “In de archieven zullen ze niks vinden, die moordpartijen werden gewoon niet gerapporteerd. De mensen die het echte verhaal kunnen vertellen, zijn bijna allemaal dood. Ik behoor tot de laatste der Mohikanen.” Zelf heeft hij zijn dappere bijdrage aan de waarheidsvinding in elk geval geleverd.’