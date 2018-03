Jongeren willen weg uit het Russische Perm, op zoek naar avontuur

"Waarom zou je naar het buitenland gaan?" Ksenia Adokova monstert vragend haar gehoor, een twintigtal jongeren, vooral studenten. Een aarzelende vinger gaat omhoog, en nog een. "Om ervaring op te doen", klinkt het. "Of om de wereld te zien." Adokova knikt instemmend.

Lees verder na de advertentie

Hoewel nog geen 23 jaar oud, mag de vierdejaars geschiedenisstudente uit Perm zich al enkele jaren gewichtig 'ambassadeur van de Russische taal in de wereld' noemen. Russische studenten die na strenge selectie de eretitel verwerven, krijgen de buitenkans naar het buitenland te gaan met als taak kinderen daar kennis te laten maken met de Russische taal en cultuur en ze, in Adokova's woorden, 'verliefd te maken op Rusland'. Het bracht haar tot in Ecuador, en van dat moment af zat de reislust bij haar er goed in.

Wie meer in zijn mars heeft en de mogelijkheden bezit gaat uiteindelijk weg Ksenia Adokova

Nu wil ze haar ervaring delen. "Jullie zullen wel denken", lacht ze tegen de studenten in het Festivalhuis, een ontmoetingsplek in hartje Perm waar vooral jongeren komen. "In deze tijd heeft iedereen het over patriottisme, en dan gaan wij hier ineens praten over reizen naar het buitenland." Perm en de gelijknamige Oeralprovincie staan er economisch niet best voor. In de Sovjettijd draaide alles hier om de zware industrie. Het gemiddelde opleidingsniveau is er laag, wat ongunstig is voor de ontwikkeling van een eigen IT-sector waar Moskou op heeft ingezet. Geen wonder dat de animo om te vertrekken groeit, bij voorkeur naar grote steden als Jekaterinenburg, Moskou of Sint-Petersburg, of naar het buitenland.

"De studenten zijn in twee kampen verdeeld", zegt Adokova. "De ene helft is nogal patriottisch ingesteld, de andere helft heeft wel oren naar een verblijf buiten Rusland." Adokova komt zelf uit het stadje Tsjajkovski, 200 kilometer van Perm. Wie uit de provincie naar Perm komt is doorgaans al behoorlijk onder de indruk van de miljoenenstad, weet ze.

"Wie meer in zijn mars heeft en de mogelijkheden bezit gaat uiteindelijk weg. Maar wie alleen Russisch spreekt zal toch eerder geneigd zijn hier in Perm dingen aan te pakken en proberen de eigen leefomgeving ten goede te veranderen."

Robert Latypov weet er alles van. Hij staat in Perm al zeventien jaar aan het hoofd van de jongerenafdeling van de mensenrechtenorganisatie Memorial. Hij organiseert jeugdkampen en coördineert het werk van tientallen jonge vrijwilligers, van wie er velen actief zijn in de zorg voor bejaarden. "De meeste jongeren die naar ons toe komen willen graag iets positiefs doen", zegt Latypov. "De jongeren willen niet in het stramien zitten van de betrekkingen tussen samenleving en staat, zoals die van bovenaf worden opgedrongen. Maar, en dat is heel belangrijk, ze willen zich niet bezighouden met politiek."

Lees verder na onderstaande afbeelding.

Links: Studente Ksenia Adokova (22) uit Perm adviseert andere studenten over een stage en werk in het buitenland. © Geert Groot Koerkamp

Wekelijks komen de jonge vrijwilligers in het kantoor van Memorial bij elkaar om te praten over de meest uiteenlopende onderwerpen, van literatuur en film tot maatschappelijke kwesties. Soms wordt er gezongen. Jelena Archirejeva (24) moest in het kader van een studie een stage doen en kwam zo bij de Memorialjongeren terecht. "Ik ging mee naar een vrijwilligerskamp en dat beviel me zo dat ik ben gebleven. We helpen oude mensen, dat vind ik fijn om te doen. Anderen vinden het belangrijk de slachtoffers van de communistische repressie te herdenken of komen hier gewoon om te praten."

Aan weggaan denkt ze niet. Ksenia Adokova is met haar gedachten alweer bij haar volgende reis, misschien naar China. "Het is moeilijk hier je draai te vinden", zegt ze. "Je krijgt de indruk dat veel jongeren niet goed weten wat ze moeten doen, want heel vaak is er helemaal geen werk in de sector waarvoor je bent opgeleid, of wordt het zo slecht betaald dat je bijna je volledige loon aan de huur van je woning kwijt bent. Er is grote onzekerheid over de toekomst."

Lachend: "De enige zekerheid die we hebben is wie er president wordt."

Die annexatie is door vrijwel geen land ter wereld erkend

Oekraïne: Organisatie verkiezingen Krim strafbaar Inwoners van de Krim die helpen bij het organiseren of uitvoeren van de komende Russische presidentsverkiezingen ondermijnen de 'territoriale integriteit van Oekraïne', en kunnen veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dat heeft de regering in Kiev laten weten. De verkiezingen vinden plaats op 18 maart, precies vier jaar nadat Rusland een referendum organiseerde over annexatie van de Krim. Die annexatie, gesteund door een ruime meerderheid van de Krim-bevolking (1,8 miljoen), is door vrijwel geen land ter wereld erkend. Oekraïne beschouwt de regio nog altijd als onderdeel van het eigen grondgebied. Tijdens de verkiezingen zullen tientallen stembureau's op de Krim geopend zijn. Eerder riep het Oekraïense Openbaar Ministerie Oekraïense burgers al op om de verkiezingen op het schiereiland te negeren.