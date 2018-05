Jongeren chatten met politie: 'Is het strafbaar als ik naaktfoto's van meisjes ben gezien?'

Op politiebureau Meer en Vaart in Amsterdam-West zitten deze avond permanent volwassen burgers in de wachtruimte voor de balie. Tieners zijn niet zichtbaar. Toch zijn die er wel. In een grote kamer achter de balie zitten Corina en Ed Stoop ingelogd voor een speciale chat op website Vraaghetdepolitie.nl met tieners die anoniem kunnen blijven.

Corina is zedenrechercheur op het hoofdbureau, Ed is wijkagent in de Lutkemeerbuurt. De Stoops zijn een echtpaar, allebei 54 en al jaren nemen zij bij toerbeurt met collega's uit het hele land deel aan dit chatten. "Een Limburgse politieman bedacht het tien jaar geleden", vertelt Ed Stoop. "Voor de jeugd is de drempel om een bureau binnen te stappen te hoog. En ze leven nou eenmaal voor meer dan de helft van hun leven digitaal."

Toch hebben die tieners veel vragen. Een favoriete jongensvraag: Welke wapens mag ik hebben? Anderen zitten in hun maag met ouderlijke ruzies. Waar de meisjes vooral mee zitten, is volgens Stoop seksueel geweld en 'gedonder met foto's'. "Ze zijn gestolen en verspreid, er is ruzie over, ze worden gechanteerd of gestalkt."

Naaktfoto's

Elke dinsdag- en donderdagavond praten agenten met tieners die zich anoniem melden. "Daardoor kunnen we openhartiger praten." Op deze ingelaste woensdagavond is er een specifiek zedenonderwerp: het vorige week door de politie offline gehaald webforum Anon-IB. Een meisje is bezorgd of haar foto's soms ook gehackt zijn. Ene 'Jon' vraagt of het strafbaar is als je Anon-IB vaker hebt bezocht.

Bezoeken is niet strafbaar, aldus zedenrechercheur Stoop, maar het opslaan van gestolen foto's wel. En als het kinderporno is, is dat bekijken ook illegaal. "Maar niet alle naaktfoto's van kinderen zijn porno", nuanceert een zedenrechercheur in de algemene chat.

Op forum Anon-IB ruilde een groep van zo'n 2000 mannen (naakt)foto's van meisjes en vrouwen, inclusief hun naam en woonplaats. In privéchats gingen de mannen in kleine groepen verder. Overigens zijn de foto's van minderjarigen op Anon-IB wel degelijk te classificeren als kinderporno.

De zaak kwam aan het rollen toen een 21-jarige ontdekte dat haar naaktfoto's uit de cloud waren gestolen en op internet circuleerden. Er zijn vijf verdachten in beeld, maar dat worden er meer. Net als het aantal slachtoffers, nu vele honderden, maar als het onderzoek later dit jaar is afgerond waarschijnlijk duizenden, aldus de landelijke politie.