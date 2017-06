Jongeren beginnen later aan seks

Als jongeren gemiddeld 18,6 jaar oud zijn heeft de helft van hen geslachtsgemeenschap gehad, zo blijkt uit het onderzoek. In 2012 was dat nog met 17,1 jaar. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 20.000 jongeren.

Een duidelijke verklaring voor de verschuiving hebben de onderzoekers niet. Ongeveer de helft van de jongeren die nog geen seks heeft gehad, zegt zichzelf te jong te vinden.

De belangrijkste redenen om geen condoom te gebruiken zijn dat er andere anticonceptie wordt gebruikt, dat partners elkaar vertrouwen of dat het minder lekker is.

Naaktfoto

Opvallend is ook dat 12 procent van de meisjes en 13 procent van de jongens wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar iemand anders heeft gestuurd in het afgelopen halfjaar. Dat is veel meer dan in 2012. Toen was dat nog respectievelijk 4 en 6 procent.

Een positieve ontwikkeling is dat het aantal jongeren dat ooit weleens gedwongen is om iets te doen op seksueel gebied iets is afgenomen. Ook is het aantal jongeren dat uitingen van homoseksualiteit afkeurt sterk gedaald. Vijf jaar geleden keurde de helft van de jongens en een kwart van de meisjes het af als twee jongens elkaar zoenen op straat. In 2017 is dat percentage vrijwel gehalveerd naar 27 procent van de jongens en 13 procent van de meisjes.