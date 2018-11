Jonge vrouw met kanker levert veel inkomen in

Deloitte vergeleek de gegevens van ruim 64.000 kankerpatiënten die ziekenhuisbehandelingen ondergingen, met de gegevens van vier keer zoveel Nederlanders met hetzelfde geslacht en van dezelfde leeftijd. Het algemene beeld is positief: vergeleken met de controlegroep leverden de 64.000 patiënten in de vijf jaar die volgden nauwelijks meer loon in.

Dat lijkt goed nieuws op het eerste gezicht. Maar zoom in op enkele subgroepen en de verschillen worden groter. Vrouwen onder de 35 gaan er na de diagnose meer op achteruit of minder op vooruit dan de vrouwen onder de 35 in de controlegroep. Ook jonge mannen gaan er vergeleken met de deze groep op achteruit, maar dat verschil is flink kleiner.

De hele groep patiënten verdiende over een periode van vijf jaar gemiddeld 1002 euro minder dan de controlegroep van niet-patiënten. Voor vrouwelijke patiënten van de 35 was dat zelfs 1905 euro. Niet alleen de loongroei blijft bij jonge vrouwen meer achter. Ook het aantal voltijd dienstverbanden neemt af bij jonge vrouwen na een kankerdiagnose terwijl dat bij de controlegroep stijgt. Bij hoger opgeleide jonge vrouwen is dit verschil er dan weer niet.

Voor Isabelle Lebrocquy, oprichter van de stichting oPuce en opdrachtgever van het onderzoek, bevestigen de cijfers de verhalen die ze in haar dagelijkse werk hoort. Met haar stichting probeert ze (ex-)kankerpatiënten te helpen op de arbeidsmarkt.

“Ik ken genoeg verhalen van vrouwen die ineens van veel minder geld rond moeten komen, in de bijstand belanden of zeer afhankelijk zijn van familie en vrienden. Niet iedereen heeft zo’n sociaal vangnet”, zegt Lebrocquy, die zelf kanker overleefde. Ze raakte haar baan kwijt, besloot voor zichzelf te beginnen en kreeg het zelf niet voor elkaar om als ex-kankerpatiënt een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Gezondheidseconoom Wim Groot, niet direct betrokken bij het onderzoek, noemt de data-analyse ‘iets nieuws’. “Het onderzoek brengt een perspectief met zich mee waar niet zoveel aandacht voor is”, zegt hij. “We weten wel dat ziekte impact kan hebben op je carrière, maar in de wetenschappelijke literatuur is daar weinig aandacht voor.”

Veel vragen Maar het roept ook vragen op, aldus Groot. Waarom gaan jonge vrouwen minder verdienen? Gaan ze minder werken of speelt discriminatie een rol? Eventueel vervolgonderzoek moet daar antwoord op geven, want oorzaken zijn in dit onderzoek niet bekeken. “Het is speculeren, maar het kan zijn dat vrouwen op jonge leeftijd door die ziekte ineens geconfronteerd worden met hun sterfelijkheid, en daardoor eerder kinderen krijgen en minder gaan werken. Of hun wereldbeeld verandert drastisch door hun ziekte, waardoor het belang van werken minder groot wordt.” Lebrocquy hoopt in ieder geval dat het onderzoek het begin is van een discussie en dat er meer aandacht komt voor (ex-)kankerpatiënten op de arbeidsmarkt. “Voor mij bewijst de analyse wat ik altijd al hoor en toont het aan dat het sociale stelsel in Nederland niet voor iedereen werkt.”

Niet alleen jonge vrouwen zijn slechter af Ook lager opgeleiden, uitzendkrachten en horecamedewerkers zijn over het algemeen slechter af dan de gemiddelde kankerpatiënt. Bij de lager opgeleiden neemt het aantal werknemers sterker af bij de patiëntengroep dan bij de controlegroep, bij lager opgeleiden onder de 35 is dit verschil nog groter. Uitzendkrachten met een kankerdiagnose leveren flink meer loon in en werken minder uren dan uitzendkrachten zonder diagnose. Onder de horecamedewerkers belanden meer patiënten in de bijstand dan niet-patiënten. Maar er zijn ook situaties waarbij de patiëntengroep het er beter vanaf brengt dan de controlegroep. Het aantal contracten voor onbepaalde tijd groeit bij de lageropgeleide patiënten bijvoorbeeld sneller dan bij de controlegroep. Ook onder horecapersoneel groeit het aantal voltijd dienstverbanden sterker na een kankerdiagnose. Hoe dit komt, is niet duidelijk.

