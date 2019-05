Jong, optimistisch, en tóch lid van de vakbond

Er waart een spook door de Europese vakbeweging. Een ledenconsumerend spook. Al jaren slinkt het aantal aangesloten werknemers. Neem Nederlands grootste bond, FNV, die het ledenaantal sinds 2010 met tienduizenden per jaar ziet dalen. Als dat nog even doorgaat schiet het ledenbestand voor het eerst onder de één miljoen.

Om te compenseren voor het bijkomende inkomstenverlies moet FNV 250 van de 1700 eigen voltijdbanen schrappen, maakte de vakbond onlangs bekend. Ook het kleinere CNV staat er elk jaar minder florissant bij. Dat gaat allemaal ten koste van slagkracht en de onderhandelingspositie aan de cao-tafel.

Denk niet dat dit alleen speelt bij FNV en CNV, of bij de Nederlandse vakbeweging. Andere landen doen het niet beter, en die trend is al decennia gaande. Grafieken van Europese samenwerkingsorganisatie OESO over het aandeel aangesloten werknemers ogen als zwarte skipistes.

Oude idealen

De reden is even duidelijk als moeilijk te ondervangen: de boel vergrijst. Jongeren melden zich massaal minder aan dan voor de eeuwwisseling. Zo halveerde het percentage vakbondsleden onder de 45 jaar sinds 1999, blijkt uit cijfers van demografisch onderzoeksinstituut NIDI. Waarom is dat? En wie zijn de jonge werknemers die nog wél de barricaden opgaan voor oude vakbondsidealen?

Nou, Jan Ruijtenberg bijvoorbeeld. De tengere ICT’er krijgt zijn versgetapte biertje amper door de menigte in café Claire geloodst. De jongerentak van FNV sluit de Dag van de Arbeid hier in Amsterdam af met een feestje. In de hippe aangelegenheid aan het Rembrandtplein, met een plafond vol hangplanten en een enorme discobol, staan zo’n honderd mensen te deinen op jaren-tachtig muziek. Gemiddelde leeftijd, op het oog: eind twintig.

UB40 schalt door de volgepakte zaal terwijl Ruijtenberg, gestoken in trainingsjasje en FNV-petje, naar de gang loopt om uit te leggen waarom hij lid is. Hij is vrolijk, praat snel en soms slaat zijn stem daarbij over. “De reden is simpel: ik wil de maatschappij een beetje mooier maken, en met mijn werk in de ICT alleen lukte dat niet genoeg.” Hij is nu 32, en als vrijwilliger bekleedt hij al sinds zijn 26ste diverse bestuursfuncties binnen FNV.

De inspiratie daarvoor kwam niet van vrienden en ook niet van familie. In het bedrijf waar hij al even werkt is hij ook nu nog altijd de enige ICT’er die lid is. “In je eentje is het heel moeilijk de anderen over te halen. In de havensector of in het vervoer is bijna iedereen nog aangesloten. Daar lopen oudere collega’s even naar het broekie toe om hem ook te overtuigen. In mijn vakgebied is dat dus precies omgekeerd.”