Johan de Witt hoorde via een anoniem briefje dat hij New York was kwijtgeraakt

Het is vrijdagochtend. In een aparte zaal van het Nationaal ­Archief in Den Haag buigt een tiental vrijwilligers zich over grote blauw­grijze mappen, die op een grote langwerpige tafel zijn uitgestald. Daarin bevinden zich stapels vergeelde vellen met handgeschreven krabbels erop, samengebonden met een lintje. De halfvergane rode zegels zijn vaak nog zichtbaar. Hier geniet elke week het zogenoemde ‘Johan de Witt-team’ – een groep historici, stagiairs en gastonderzoekers – van de zeventiende-eeuwse wereld, die in deze stoffige documenten tot leven komt.

“Het ontsluiten op internet van dit belangrijke archief is echt monnikenwerk,” zegt de projectleidster, historica Ineke Huysman van het Huygens Insituut voor Nederlandse Geschiedenis. Al 2,5 jaar werkt zij elke vrijdag met de vrijwilligers om de schat aan informatie toegankelijk te maken, die de gigantische papieren nalatenschap van de beroemde raadpensionaris Johan de Witt (geboren in 1625) bevat.

Hoe zat het ook alweer met die De Witt-broers? Na de Tachtigjarige Oorlog (1648) en het overlijden aan pokken van stadhouder Willem II in 1650, groeide Johan uit tot de machtigste man van het land. De Oranjes waren tijdelijk uitgeschakeld, want de vrouw van Willem II beviel pas kort na zijn dood van de latere Willem III, die voorlopig dus nog te klein was voor invloed. Johan de Witt werd raadpensionaris in 1653, zijn twee jaar oudere broer Cornelis was zijn belangrijkste vertrouweling tijdens dit eerste stadhouderloze tijdperk. In 1672 kwam daaraan een wreed einde: beide broers werden door een woedende menigte Oranje-fans afgeslacht.

De brieven van De Witt tonen hoezeer de raadpensionaris op de hoogte was van alles wat zich nationaal en internationaal afspeelde. “Elke week vinden we weer nieuwe grappige feiten”, zegt Ingmar Vroomen, historicus en teamlid. Soms zijn het kleine kwesties, die toch veelzeggend zijn. Vorige week las hij bijvoorbeeld een brief waarin De Witt een set korhoenders terug laat sturen naar Brabant. Vroomen: “Hij liet zich dus niet omkopen. Uit deze hele correspondentie komt Johan de Witt naar voren als rechtschapen.” Ook in persoonlijke correspondentie blijkt hij een trouwe, deugdelijke echtgenoot en vader.

Elke doos wordt door het team uitgepakt, elke brief op inhoud gescand en met trefwoorden en een foto opgeslagen in een grote internationale database, die is gevestigd in Oxford. Dit Early Modern Letters Online (EMLO) fungeert als toegangsplek voor zeer veel correspondenties tussen de machthebbers en culturele elite uit de Europese geschiedenis. Inmiddels staan hier al meer dan 135.000 brieven uit 390 verschillende archieven online, vertelt Huys­man.

De uiteindelijke lynchpartij van hem en zijn broer voorziet Johan in de brief niet, maar hij heeft wel al ontslag genomen als raadpensionaris en weet dat het met zijn macht is gedaan. Hij stuurt de laatste brief, bitter van toon, aan onder anderen de beroemde admiraal Michiel de Ruyter.

Een brave robot was hij echt niet, reageert teamleider Huysman: “Hij speelde viool, hij had een papegaai en de manier waarop hij schrijft verliefd te zijn op zijn latere vrouw, bijvoorbeeld... Hij laat persoonlijke dingen zien in deze brieven.”

Historica Roosje Peeters koos deze brief: “Deze brief ontving Johan de Witt in 1660 van Karel II, die enkele maanden eerder was ingehuldigd als koning van Engeland. Heel bijzonder, want het is voor zover bekend de enige brief die De Witt van hem kreeg. Maar hij lijkt weinig interessant, want er staat alleen in: degene die deze brief aan u geeft, heeft belangrijke informatie. Dan weet je nog niks. Het mooie is nu dat De Witt vervolgens zelf op de achterkant van die brief heeft geschreven wat die informatie was. Echt zo leuk. Onder meer dat Karel om geld verlegen zat en wilde lenen.”

“Wij aten nog in Laverstroke en kwamen ’s avonds aan in Salisbury. Onderweg zagen wij Stonehenge, een plaats waar zeer veel grote stenen overeind in de aarde staan met andere stenen daar dwars overheen geplaatst. We ontmoetten hier een edelman genaamd mr. Howe, die vlakbij in Wishford een huis bewoont, en een andere heer uit deze stad, genaamd majoor Niclas.”

Anonieme notitie over de val van New York

Dit is een niet ondertekend briefje van, vermoedelijk, de bevelhebbers van de West-Indische Compagnie aan Johan de Witt uit 1664, waarin de verovering van de stad Nieuw-Amsterdam door de Engelsen wordt gemeld. © *

Edelgestrenge heer,

De bewindhebbers van de West-Indische Compagnie, zichzelf de eer gevende om u te komen spreken, zagen dat u reeds met de heer Downing in gesprek was. Wij vonden het daarom belangrijk u dit kleine briefje toe te spelen en te verklaren dat we zojuist met exprespost hebben vernomen dat Nieuw Nederland op 7 augustus in zijn geheel door de ­Engelsen is veroverd, waarna zij Nieuw-Amsterdam New York hebben genoemd.

Ineke Huysman, projectleider: “Dit is een anoniem briefje, maar we denken dat het hem door de bevelhebbers van de West-Indische Compagnie in de hand is gestopt. Ja, zo hoorde ­Johan de Witt dus echt voor het eerst dat hij het huidige New York kwijt was. Het is nooit meer in Nederlandse handen gekomen. Bijzonder document toch?”

Johan de Witt en Engeland, een bloem­lezing uit zijn correspondentie. Samenstelling: Ineke Huysman en Roosje Peeters. ­Tekeningen Jean-Marc van Tol. Uitgeverij Catullus, Soest. 176 blz. € 14,95.