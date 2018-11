Jeugdzorg wil meer geld, want ‘hier worden alleen nog brandjes geblust’

De situatie in de jeugdzorg is zo nijpend dat het gevaarlijke vormen aan begint te nemen, stelt FNV zorg & welzijn. Met 2900 kinderen op een wachtlijst - die veelal in gevaarlijke thuissituaties of geestelijke nood verkeren - is het zaak dat er 750 miljoen euro extra beschikbaar komt, vindt de vakbond. En doe iets aan de administratieve druk en de ‘aanbestedingswaanzin’.

Zo’n 150 jeugdzorgmedewerkers trokken naar de Tweede Kamer om die verzoeken aan te bieden aan minister Hugo de Jonge van zorg. “Hij heeft veel te lang achterover geleund”, zegt FNV-bestuurder Maaike van der Aar. “De afgelopen jaren is er 450 miljoen bezuinigd, terwijl de vraag naar jeugdzorg vorig jaar met 7 procent is toegenomen. Als je dat bij elkaar optelt, is er een gat van 750 miljoen. Mensen zijn alleen nog brandjes aan het blussen.”

De daling van het aantal kinderen in de jeugdzorg komt doordat de wachtlijsten enorm zijn Maaike van der Aar, FNV-bestuurder

Het klinkt onlogisch: de kosten voor de jeugdzorg rijzen de pan uit, terwijl vorige maand uit CBS-cijfers bleek dat het aantal jongeren in de jeugdhulp met 3 procent is gedaald. In de eerste helft van dit jaar kregen 337.000 jongeren jeugdzorg. Dat zijn er 11.000 minder dan in dezelfde periode in 2017. Die cijfers geven echter een vertekend beeld, zegt Van der Aar. “De daling komt doordat de wachtlijsten enorm zijn. En als een kind lang op een wachtlijst staat, is de situatie meestal zo verslechterd dat er meer en complexere zorg nodig is als het eenmaal aan de beurt is.”

Werkdruk Volgens de bond is er dus geen sprake van een daling, maar juist van een stijging van de vraag. De jeugdzorg is dit jaar opnieuw duurder geworden voor gemeenten, bleek deze week uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS. Driekwart geeft meer geld uit aan de jeugdzorg dan vorig jaar, en de helft van de gemeenten zegt nu al te weten dat ze volgend jaar nóg meer zullen uitgeven. Daarom overwegen vier van de tien gemeenten minder jongeren te helpen. Veel gemeenten denken erover om hulpverleners minder snel in te schakelen voor jongeren met problemen. “Een grof schandaal”, vindt Van der Aar. Een andere manier waarop gemeenten de kosten proberen te drukken is door onder de kostprijs zorg in te kopen. Maar daarmee nemen ze jeugdzorginstellingen in de tang, vindt Van der Aar. Die worden zo gedwongen om nog meer werk in minder uren te doen “Zo stijgt de werkdruk nog meer, terwijl die voor mensen nu al de eerste reden is om de jeugdzorg te verlaten.”

