Jeugdzorg mist veel migrantenkinderen

Gemeenten moeten zich meer richten op gezinnen met een migratieachtergrond. Die blijven kwetsbaar, concludeert het Kennisplatform Integratie & Samenleving vandaag in een rapport.

Turkse meiden slikken meer antidepressiva en doen meer suïcidepogingen, maar ze maken minder gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. Jongeren van Turkse herkomst krijgen überhaupt weinig hulp van wijk- of buurtteams.

Antilliaanse jongeren zitten op veel vlakken knel. Ze komen relatief vaak uit een eenoudergezin, groeien vaker op in armoede en hebben meer emotionele- en gedragsproblemen. Antilliaanse gezinnen maken meer gebruik van jeugdhulp, stappen vaker met hun kind naar de huisarts. Maar hun jongeren zijn oververtegenwoordigd bij jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Minder kans

Dat kinderen met een migratieachtergrond kwetsbaar zijn is niet nieuw, maar onderzoeker Hans Bellaart vindt het wel kwalijk dat ze nog steeds minder kans hebben op een goede en gezonde leefsituatie. “De verwachting was dat gemeentelijke jeugdhulp toegankelijker zou zijn, dat de nieuw gevormde wijkteams verbetering zouden brengen.

“Het kabinet-Rutte I heeft het doelgroepenbeleid afgeschaft. Het wilde deze burgers niet meer als aparte groep benaderen maar als individu. Sindsdien hebben ook veel gemeenten de specifieke aandacht voor migrantengroepen laten varen. Dat is een verkeerde keuze als e kinderen gelijke kansen wil bieden.”

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving, onderdeel van het Verwey-Jonker Instituut, zet vandaag de nieuwste cijfers op een rijtje. In Nederland heeft bijna een kwart van de jeugd tot 20 jaar een migratieachtergrond. Dat zijn ruim 944.000 kinderen. Ze groeien bijna zes keer zo vaak op in armoede als de Nederlandse jeugd. Antilliaanse en Marokkaanse jongeren zijn ruim drie keer zo vaak werkloos als jeugdigen met een Nederlandse achtergrond. Onder Surinaams- en Turks-Nederlandse jeugd is het werkloosheidsrisico ruim twee keer hoger.

Een verband - dat jongeren later in de problemen komen, omdát er eerder geen toegankelijke opvoedhulp of armoedebestrijding was - is lastig aan te tonen, zegt Hans Bellaart. “Wel zeggen openbaar ministerie of jeugdreclassering vaak achteraf, als een situatie is geëscaleerd, dat het verbazingwekkend is dat er niet veel eerder hulp was. Terwijl huisarts of school bijvoorbeeld wel op de hoogte waren van problemen.”

Willen ze migrantengroepen goed bereiken dan moeten de wijkteams op zoek, zegt de onderzoeker. Tot nu komen veel hulpverleners daar niet aan toe. “Ze hebben net de organisatie op orde, het is al lastig de bestaande cliënten zonder wachttijd te helpen. Dat stimuleert niet om moeilijk bereikbare groepen op te sporen.”

De decentralisatie naar gemeenten heeft ook bestaande netwerken overhoop gehaald. Dan waren er wel hulpverleners met een goed netwerk onder allochtonen, maar dan heeft hun organisatie simpelweg de aanbesteding bij de gemeente niet gewonnen.

Er zijn ook goede voorbeelden, zoals in de Haagse Schilderswijk waar moeders gezinnen ondersteunen en zo de drempel naar jeugdhulp verlagen.

Het jeugdteam in het Zaanse Poelenburg trekt veel de wijk in, combineert psychologische hulp met opvoedadviezen en bouwt zo vertrouwen op in gezinnen die eerst heel achterdochtig waren over hulp. Dat is vooral een kwestie van inleven, ontdekte het Kennisplatform.

Het team zelf is ook heel divers. “Voor ouders kan het fijn zijn in hun moedertaal te praten met hulpverleners”, zegt Bellaart. Hij kent een voorbeeld van een Turkse pedagoog die in haar eentje in korte tijd heel veel Turkse gezinnen wist te bereiken. In zo’n andere, ‘cultuursensitieve’ benadering moeten wijkteams tijd steken, zegt hij. “Ze zijn er niet met een workshop.”