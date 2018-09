Jeugdzorg komt in actie, maar daar hebben ze eigenlijk geen tijd voor

Van leerkrachten wordt al gezegd dat ze niet snel in actie komen. Dat geldt misschien nog sterker voor de 30.000 werknemers in de jeugdzorg. Er moet vooral geld bij, vinden de actievoerders, dan hoeven gemeenten jeugdzorg niet tegen een te laag tarief in te kopen en kan de kwaliteit van de zorg en de tijd per kind omhoog. Kort gezegd is het werk in de jeugdzorg zwaarder geworden, is er meer administratie te doen, maar zijn er minder mensen om de zorg te bieden.

Bezuinigingen, decentralisatie en tekorten

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van alle vormen van jeugdhulp. Dat heeft geleid tot aanbesteding via contracten, die per gemeente verschillen en dus veel administratie vragen. Er is 450 miljoen bezuinigd en er zijn ontslagen gevallen. Wel ontvangen sinds de decentralisatie 40.000 extra kinderen en jongeren hulp, volgens CBS-cijfers.

Er is een breed tekort aan pedagogisch medewerkers, groepsleiders en jeugdbeschermers, zegt Maaike van der Aar van vakbond FNV, die de manifestatie organiseert. "En nieuwe mensen vinden is niet makkelijk, want het is zwaar werk."

Van der Aar is het afgelopen jaar bezig geweest om werknemers te mobiliseren. Het is bijzonder dat 2500 van hen de barricaden opgaan, zegt ze. "Want daar hebben ze geen tijd voor en ze kunnen eigenlijk niet wegblijven bij hun cliënten." Ze is nog geen medewerker tegengekomen die niet klaagt over werkdruk. Salaris is minder een punt. "Dan hadden ze wel een ander vak gekozen."

Agressie - van cliënten of familie - komt meer voor in de jeugdzorg dan in andere zorgsectoren: 38 procent van het personeel heeft regelmatig te maken met duwen, schoppen of spugen. Verbale agressie is aan de orde van de dag, zo meldde 87 procent van de jeugdzorgwerkers vorig jaar in een onderzoek.