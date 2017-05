Jerry Afriyie: 'De rechtszaak over Zwarte Piet is mijn bijdrage aan een beter Nederland'

Optimistisch is misschien niet het juiste woord. Maar Jerry Afriyie is strijdbaar en gelooft in verandering. "Ik ga deze strijd niet doorgeven aan mijn kinderen", zegt hij. Afriyie is tegenstander van Zwarte Piet, mengt zich veelvuldig in het racismedebat en is vandaag namens de stichting Nederland Wordt Beter aanwezig bij de zitting over Zwarte Piet in de publieke ruimte.

Zes jaar geleden kwam het protest tegen Zwarte Piet echt op stoom. Toen werden vier betogers, waaronder Afriyie, met een 'Zwarte Piet is racisme'-shirt gearresteerd bij de sinterklaasoptocht in Dordrecht. Dat werd wereldnieuws. Daarna volgde de Pietitie voor behoud van Zwarte Piet, terwijl zowel het College voor de Rechten van de Mens als de Verenigde Naties oordeelden dat het tijd is voor aanpassing van de Nederlandse sinterklaastraditie.

De afgelopen jaren verliep de strijd 'langzaam maar gestaag', zegt Afriyie. Omroep RTL besloot vorig jaar alleen nog roetveegpieten te tonen, en ook uit De Bijenkorf verdween de zwartgeschminkte gedaante. "Ook veel scholen zijn bezig met verandering. Ik kom daar en spreek met mensen die luisteren en gewoon een leuke sinterklaasviering willen, voor iedereen."

Online Het gaat mis 'als er een computer bij komt kijken', zegt Afriyie. Online krijgt hij steunbetuigingen, maar ook veel kritiek, soms ronduit racistisch of gewelddadig. "De discussie lijkt de afgelopen jaren heftiger geworden en kwaadaardiger. Maar het zijn wanhopige woorden van mensen die Zwarte Piet in stand willen houden." De laatste stuiptrekkingen, zegt hij, van mensen die tegen verandering zijn. De discussie werd de afgelopen jaren heftiger en kwaadaardiger Actievoerder Jerry Afriyie De discussie over Zwarte Piet valt niet los te zien van racisme en wit privilege, benadrukt Afriyie. "Omdat Nederland zo krampachtig vasthield aan Zwarte Piet werd duidelijk dat we grote problemen hebben." Dus staat een nieuwe generatie op, een van Nederlanders die 'niet langer behandeld willen worden als minderwaardig'. Makkelijk is dat niet altijd. "Niemand wil zijn baan verliezen, ik ben verwikkeld in allerlei rechtszaken. Dat is de reden dat niet alle mensen meedoen." Dat steeds meer niet-witte Nederlanders toch hun mond opentrekken is eigenlijk een teken van prima gelukte integratie, zegt Afriyie. "Witte Nederlanders komen op voor van alles dat hen bezighoudt. Niet-witte mensen zijn ook Nederlanders, dus zeggen wij ook hoe wij denken dat ons land beter kan." Positief zou je kunnen zeggen, maar niet voor de Nederlanders die vinden dat Afriyie 'zijn plek moet kennen'. "Maar dit is mijn plek", zegt hij.

Uitleg Als hij 'de mensen die denken dat hen iets wordt afgenomen' wil uitleggen waarom Zwarte Piet voor hem kwetsend is, vertelt hij over de koloniale geschiedenis en het Nederlandse slavernijverleden. "Je kunt iemand niet vragen om iets niet te doen, zonder uit te leggen waarom", zegt Afriyie. "Dan krijg je ruzie." Het frustreert hem soms, zijn strijd. "Ík moet geduldig zijn, ík moet mensen het gevoel geven dat dit gesprek ertoe doet. Ik moet eerst empathie tonen voordat ik het terugkrijg. Dat maakt het soms moeilijk mijn boodschap over te brengen." De zitting van vandaag is 'superbelangrijk', zegt Afriyie. "Wij burgers komen er onderling niet altijd uit. Dus moeten we naar de rechter stappen om bedrijven tot de orde te roepen." Het is een zure appel waar Afriyie doorheen bijt. "Maar dit is mijn bijdrage aan een beter Nederland. Ik hoop dat deze fase snel voorbij is. Dan kunnen we met zijn allen weer verder kijken." Stichting Nederland Wordt Beter wil vandaag via de rechter vervolging afdwingen van bedrijven die afbeeldingen van Zwarte Piet gebruiken.

Wie is Jerry Afriyie? Jerry Afriyie (36) is onder de naam Kno'Ledge Cesar bekend als dichter en spreker. Hij is oprichter van de stichting Nederland Wordt Beter en van de Soul Rebel Movement, die zich inzet voor 'kwetsbare groepen in de samenleving'. In 2011 startte hij samen met onder meer Quinsy Gario de campagne Zwarte Piet is Racisme. Vandaag is hij namens Nederland Wordt Beter aanwezig bij de zitting over Zwarte Piet in de openbare ruimte. Lees ook: Verdwijnt Zwarte Piet alsnog uit etalages en van tv?

