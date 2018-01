Je ouders achter de pannen en je vrienden van vroeger en nu aan tafel: het 21-diner is in opkomst

Het recept: een 21-jarige ontvangt in het ouderlijk huis vrienden van vroeger en van nu. De ouders worden geacht te koken, te cateren én de boodschappen te doen. Fotograaf Vivian Keulards ging langs bij Marieke, Marijn en Kamiela vlak voor hun 21-diner.

MET DE JAARCLUB EN VRIENDINNEN VAN VROEGER AAN TAFEL Marieke Groenland houdt haar 21-diner thuis bij vader Godfried Groenland in Wichmond. Haar moeder Anette en Stiefmoeder Katinka helpen. In de keuken wordt hard gewerkt. De reusachtige familie van Marieke Groenland bestaat uit twee samengestelde gezinnen: broer Lucas (25), zussen Geerte (23) en Femke (19) en stiefzussen Kim (25), Eva (22), Lotte (14) en stiefbroer Daan (16). En dan is er nog stiefbroer Dennis (24), maar die kon er vandaag niet bij zijn. Moeder Annette heeft er geen moeite mee om samen met haar ex-man en zijn nieuwe vrouw in de keuken te staan. Als ouders van de kinderen doen ze dit soort dingen graag samen, net zoals ze elk jaar nog de verjaardagscadeautjes samen kopen. Marieke heeft haar feestjurk aangetrokken en haar lippen gestift. In een oogopslag is te zien dat rood de kleur van de avond is. Het is de lievelingskleur van de 21-jarige, het roze van vroeger is vergeten. Marieke is lid van studentenvereniging Unitas in Utrecht en ze studeert communicatie- en informatiewetenschappen. Uiteraard zijn de leden van haar jaarclub, Ratjetoe, er ook. Samen met de VVV’tjes (vriendinnen van vroeger) en de familieleden schuiven ze straks aan bij het diner. In totaal zijn er 26 genodigden, maar haar vriend is er niet bij. Zo hoort dat, en hij weet dat het zo werkt. Ze heeft bovendien op zo’n avond toch geen aandacht voor hem. Tekst gaat verder onder de afbeelding Marieke's lievelingskleur is niet te missen © Vivian Keulards

BVO'tje Kende u de afkorting VVV’tje nog niet? Hier is er nog een: BVO’tje (biertje voor onderweg). Alcohol zal volop genuttigd worden, beginnend met prosecco bij binnenkomst. De ouders drinken niet mee, zij brengen de dames straks nog naar Zutphen, waar Marieke vroeger uitging. Voor de terugweg is een taxi geregeld. Dat drinken vinden vader en moeder toch wel een ding. Vroeger werd er echt minder gedronken. Zij gingen uiteraard ook uit, maar niet zoveel als hun dochter. Dat is geen verwijt, zeggen ze, maar de tijden zijn echt anders. En met die studentenvereniging blijft het zeker niet bij een keer per week drinken. Marieke claimde haar dag vorig jaar oktober al binnen de jaarclub Ratjetoe telt negen leden. Met dat beperkte aantal is je diner nog gemakkelijk rond je verjaardag te plannen. Bij grotere jaarclubs is dat ingewikkelder. Voor de zekerheid heeft Marieke deze dag al vorig jaar oktober binnen de club geclaimd. De jaarclubgenoten worden geacht er te zijn.

Ervaring Vader en moeder hebben al ervaring, dankzij het 21-winter-wonderlanddiner van zus Geerte. En in deze grote familie staat er vast nog een aantal diners op stapel. Het draaiboek volgen ze zorgvuldig. Moeder Annette heeft er drie dagen voor vrijgemaakt, en ze nam haar volledige servies en de bestekbak mee. Bovendien zijn er vier gasten met dieetwensen: drie vegetariërs, twee keer een melkallergie, een glutenallergie en een rauwe tomaten-allergie. Dus worden er drie soorten gevulde paprika’s gemaakt. Marieke’s vader blijft liever uit de keuken en is daarom verantwoordelijk gemaakt voor de tafels en de stoelen en voor het inschenken van de drank. Godfried grapt dat hij hoopt met het bekostigen van dit diner de komende drie verjaardagen van zijn cadeauschuld af te zijn. Beetje lullig, reageert Marieke. Tekst gaat verder onder de afbeelding Marijn (gouden laarsjes) en haar familie zijn klaar voor het feest. © Vivian Keulards

MARIJN IS DE EERSTE IN STEENWIJK MET EEN 21-DINER Marijn Vording, Pabo-student, woont nog thuis bij haar ouders Hanneke en Henk en zusje Jolijn in Steenwijk. Marijn zit in het laatste jaar van de pabo en ze is een echt kerstkind: ze is jarig op 25 december. Marijn maakte twee jaar geleden bij een vriendin kennis met het fenomeen 21-diner. Al die verschillende vriendinnengroepen bij elkaar aan een lange tafel vond ze zo gezellig, dat wilde zij ook. Marijn doet met zes vriendinnen van de basisschool al jaren een verjaardagsdinertje op kerstavond, maar nu pakt ze echt uit. In plaats van een appje is een echte uitnodiging verstuurd Al haar verschillende groepjes komen: hockeyvriendinnen, Steenwijkse vriendinnen en studievriendinnen. Zeventien in totaal. In plaats van kerstrood zijn de kleuren zwart en goud, met volop glitter en sterren, en iedereen kreeg een uitnodiging van papier in een doorzichtige envelop met sterrenconfetti in plaats van een appje. Nee, Marijn is geen lid van een studentenvereniging. En op kamers wil ze ook nog niet. Ook niet als ze de master orthopedagogiek in Groningen gaat doen. Dat vindt ze te studenterig. Dat stadse en het meedoen aan een druk en schreeuwerig studentenleven ziet ze niet zitten. Binnen de Steenwijkse vriendinnenclub doen ze niet aan 21-diners, Marijn is de eerste. Veel mensen kennen het fenomeen waarschijnlijk niet eens.

Feestjes organiseren De familie houdt van feestjes organiseren. Alles is op tijd klaar én ze ogen stuk voor stuk relaxed. Drie maanden waren ze op zoek naar de juiste aankleding. Ze hadden twee voorwaarden: het mocht allemaal niet te duur zijn én ze wilden hun gasten niets opleggen. Daar word je vindingrijk van. Marijns moeder Hanneke is P&O-adviseur en ze hielp een vriend met zijn bedrijf in ruil voor het gebruik van zijn servies, bestek en stoelen. De tafels zijn van een collega van Henk. Hij heeft vervolgens een tussenstuk gezaagd, zodat de tafels op elkaar aansluiten. De grote tafel past nu mooi in de bocht van de kamer.

Doen ze niet aan Grootse zaken als catering of galakleding: doen ze niet aan. De dresscode is eenvoudig maar sfeervol: zwart met goud. Een zwart jurkje hebben de meeste vrouwen wel en een gouden sjaaltje of panty is ook wel te vinden. Niets ingewikkelds, dat past bij hun gezin, zeggen ze. Henk is vanavond de enige man in het gezelschap en heeft zich vol enthousiasme op het koken gestort. Zalmtartaartjes in de vorm van een ster en een grand dessert met acht verschillende nagerechtjes. Toen op Whatsapp werd gevraagd naar allergieën, noemden mensen op wat ze wel en niet lusten. Maar daar kun je natuurlijk geen rekening mee houden. Al weken wordt er binnen de vriendinnengroepen geheimzinnig gedaan. Aan het einde van de avond gaan ze waarschijnlijk op stap. Steenwijk heeft niet per se een bruisend nachtleven, maar gewoon gezellig is het er wel. En zo is het ook met alcohol: gewoon een gezellig glaasje, niet drinken om het drinken. De avond is voor Marijn geslaagd als het gewoon gezellig is. Dat gaat lukken, ze twijfelt er geen moment aan. Tekst gaat verder onder de afbeelding © Vivian Keulards

DE OUDERS VAN KAMIELA HEBBEN ALLE RECEPTEN GETEST Kamiela Vallenduuk, student communicatie, houdt haar 21-diner bij moeder Mariska Bruggeling in Delft, waar ze is geboren en getogen. ‘Thuis thuis’ noemt ze haar ouderlijk huis. Kamiela Vallenduuk studeert communicatie aan de Hogeschool Rotterdam en ze woont op kamers. Freddy, de vriend van haar moeder, en haar nichtjes Joyce en Saskia zijn druk in de weer met de laatste versieringen. Kamiela, Joyce en Saskia groeiden op met Harry Potter. Ze zijn grote fans van de boeken en de films. Het thema voor het diner was dus zo bedacht. En grote fans zijn ze zeker: ze kennen complete Engelse teksten uit het hoofd. Maar Harry Potter is niet echt moeder Mariska’s ding. Al die figuren en effecten, ze dwaalt snel af en dan snapt ze er niets meer van. Ook vriend Freddy moest worden bijgespijkerd, ze bekeken ter voorbereiding de hele filmreeks, acht keer tweeënhalf uur. Vandaag zal Freddy, in badjas en met witte baard, de gasten ontvangen als Perkamentus. Kamiela, gekleed in het goud, met zelfgemaakte gouden vleugels, is de Gouden Snaai. Er komen 22 gasten, onder wie vijf VVV’tjes (inderdaad, vriendinnen van vroeger) en negen meiden van jaarclub JC Beest van studentenvereniging SSR. Kamiela’s vriend komt ook. Hij neemt zijn broer mee, anders zijn er te weinig mannen. Eerder dit jaar hield broer Yannick, op zijn 23ste alsnog een 21-diner. Het was lang uitgesteld omdat hun vader drie jaar geleden plotseling overleed. Ze hebben gewacht tot ze eraan toe waren. “Haar vader zal zeker nog in gesprekken en speeches onder de aandacht worden gebracht, hij hoort bij ons en bij ons leven”, zegt Mariska.