Je middelvinger opsteken is een grondrecht in Amerika

Het gaat om Debra Cruise. Haar naam zegt het al, ze reed overduidelijk te hard door een straat in Detroit en werd aangehouden door agent Matthew Minard. Toen die haar in de ogen keek kreeg hij mededogen en besloot hij haar enkel te bekeuren voor fout parkeren, zodat de boete lager­­ zou zijn.

Eind goed al goed zouden velen zeggen, maar Cruise niet. Terwijl ze wegreed liet ze de agent de middelvinger zien. Minard schoot achter haar aan en deelde alsnog de snelheidsboete uit.

Vrijheid van meningsuiting

Cruise liet het er niet bij zitten en voerde voor de rechter aan dat het opsteken van de middelvinger beschermd wordt door het in Amerika zo geliefde First Amendment, het grondwetsartikel dat de vrijheid van meningsuiting beschrijft. Minard heeft mijn grondrechten geschonden, betoogde ze. De agent voerde aan dat zijn beroep hem immuniteit zou verlenen, maar ving bot bij de rechter. Meer verdediging had hij niet, want al eerder hebben Amerikaanse rechters het gebaar van de middelvinger inderdaad onder de Grondwet geschaard.

Wie in Nederland zijn of haar middelvinger aan een agent toont, riskeert een boete van maximaal 400 euro

En daarom kreeg Cruise deze week gelijk, ook al noemde de rechter het opmerkelijk dat ze zo ‘weinig dankbaarheid’ had getoond voor de lagere bekeuring, zoals de krant The Washington Post noteerde. Wat het allemaal betekent en of ze ook een financiële compensatie van Minard kan eisen, wordt later besloten.

In Nederland is de middelvinger minder beschermd door de Grondwet. Wie hem toont aan een agent, riskeert een boete van maximaal 400 euro.