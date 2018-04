Je kan tegenwoordig prima met een alcoholvrij biertje gezien worden

Dat is een forse stijging vergeleken met 2010 toen Nederlanders ruim 37 miljoen flesjes dronken. In het Nationaal Bieronderzoek 2017 geeft 52 procent van de Nederlandse bierdrinkers aan dat zij wel eens aan alcoholvrij doen.

Waarom? Omdat ik nog moet rijden of mijn aandacht ergens bij moet houden, antwoordt het grootste deel van de alcoholvrije drinkers. Ook is 0 procent-bier volgens hen een betere dorstlesser dan ‘echt’ bier, zeker op warme dagen als een alcoholhoudend bier zwaar in de benen kan zakken.

Dat soort antwoorden en de eerder genoemde 120 miljoen flesjes waren in het Buckler-tijdperk ondenkbaar. Sinds die tijd is er iets veranderd in het drinkgedrag van Nederlanders. De alcoholconsumptie loopt terug. Vergeleken met 2000 drinken Nederlanders 17 procent minder bier, wijn of sterke drank.

Op de lijst van Biernet, dat zichzelf aanprijst als de grootste biersite van Nederland, komen bijna 60 bieren en pilsen voor zonder alcohol

De brouwers zagen dat terug in hun verkoopcijfers. Zij begonnen nieuwe bieren te brouwen. Alcoholvrije- of arme bieren, maar ook speciaalbieren met minder alcohol. Op de lijst van Biernet, dat zichzelf aanprijst als de grootste biersite van Nederland, komen bijna 60 bieren en pilsen voor zonder alcohol. Nog eens vijftien bieren zitten onder de 1 procent en ruim 230 (speciaal) bieren onder de 5 procent alcohol. De bierminnende consument die scherp wil blijven heeft dus wat te kiezen tegenwoordig.

Alcoholvrij wijntje Ook voor de wijnliefhebber die zijn alcoholgebruik wil matigen is er meer aanbod. Slijterijketen Gall en Gall heeft het ruimste assortiment met 24 alcoholvrije wijnen. Over de kwaliteit zijn kenners het roerend eens. Die is gruwelijk. Alleen drinken in noodsituaties, was nog het meest positieve dat een testpanel van tv-programma Kassa er vorig jaar over wilde zeggen. Concurrent Radar probeerde het ook, met hetzelfde resultaat. “Net afwasmiddel met appelaroma”, was een van de commentaren. Nu is er een nieuwe techniek waarmee alcoholvrije wijn wellicht de Bucklerfase kan verlaten. Tot voor kort konden de wijnboeren de alcohol alleen uit de wijnen halen door verhitting, waardoor ook alle aangename aroma’s, toetsen en tonen verdwenen. Bij de nieuwe techniek lukt dat ook op lagere temperaturen. Een grootschalig kennersonderzoek om deze methode te evalueren is er nog niet geweest.