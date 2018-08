Je creditcard uitlenen aan je zoon voor een online mediahype. Is dat een goed idee?

Zoon van 14 vroeg zijn ouders afgelopen weekend of zij online acht euro voor hem konden betalen. Het mocht van zijn rekening, maar hij had hun creditcard of paypal nodig. Het ging om een bokspartij tussen de Amerikaan Logan Paul en de Brit KSI: twee megagrote YouTubers.

"Met die acht euro kon hij live meekijken, samen met nog honderdduizend anderen. Dit mocht hij niet missen", schrijft zijn moeder. Ze heeft even gegoogeld: de met vloggen rijk geworden Amerikaan vloog begin dit jaar nog uit de bocht toen hij een filmpje maakte van een Japans bos waar veel mensen zelfmoord plegen, hij filmde ook een lichaam en maakte foute grappen die ook zijn volgers niet konden waarderen.

Zoon had een overtuigend argument: "Jullie betalen toch ook als je een film wilt zien?"

Het lijkt moeder niet iemand om te volgen. Ze wil ook liever niet dat haar kinderen geld uitgeven aan groots opgezette mediahypes. "Ik snap toch al niet wat er leuk is aan YouTubers die vooral over zichzelf praten, weinig inhoudelijks toevoegen. Of klink ik nu erg oud?" Vader stelde zijn paypal-account uiteindelijk beschikbaar, het was tenslotte zoons geld. En zoon had nog een overtuigend argument: "Jullie betalen toch ook als je een film wilt zien?"

Spektakel Eelco Kingma, een van de eerste Nederlandse YouTubers, organiseert jaarlijks de Dutch Youtube Gathering in de Jaarbeurs, waar duizenden 'creators' - jongeren die filmpjes maken - en hun fans op af komen. Hij heeft zaterdag ook gekeken en noemt de 'KSI vs Logan Paul Fight' een prachtig mediaspektakel. "Heel knap hoe ze die hype hebben neergezet." Het evenement, met publiek in een zaal en daarnaast nog eens 800.000 betalende kijkers online, was volgens Kingma een 'historische belevenis'. "Ik denk dat iedereen tussen de 14 en 18 die enigszins YouTube in de gaten houdt, dit wilde zien." Er was van te voren wel kritiek op de betaalde livestream, juist omdat het YouTube-publiek jong is. Maar Kingma vindt het niet gek dat sommige filmpjes geld kosten. "Is het gratis, dan krijg je ongevraagd advertenties, dan is dit eerlijker."

Businessmodellen Toch geeft bijzonder hoogleraar mediaopvoeding Peter Nikken deze moeder wel gelijk dat ze alert is nu er moet worden betaald. "Er zitten flinke businessmodellen achter. En de media-industrie is er steeds meer op uit om ook het zakgeld van kinderen mee te pakken, om mensen al jong aan zich te binden." Ik denk dat iedereen tussen de 14 en 18 die enigszins YouTube in de gaten houdt, dit wilde zien Eelco Kingma Het is niet voor niks dat kinderen onder zestien zelf geen online betaalmogelijkheden hebben. "Als je betaalt met een creditcard geef je ook informatie weg over uitgavenpatroon, waar je woont, wat je interesses zijn. Besef dat het veel meer kost dan die acht euro." Wat betreft de inhoudelijke afwegingen is Nikken minder stellig. "Het is niet aan ouders om te bepalen wat hun kind leuk mag vinden." Op het gebied van levensvragen kunnen ze tieners nog wel bijstaan en beïnvloeden, zegt hij. Maar kleding, haardracht en de keuze van muziek en idolen, zijn domeinen om los te laten. "Jongeren kunnen daarin fouten maken, meelopen met rages en hypes, maar daar staat tegenover dat ze kunnen meepraten en emoties delen en zo een eigen smaak ontwikkelen."

Generatiekloof Kingma concludeert toch dat hier sprake is van een generatiekloof, al zegt hij het nog subtiel: "Deze moeder mist wel een stukje inzicht en kennis." Hij vindt het 'nogal tricky' om te suggereren dat vloggers oppervlakkig zijn of fout. "Dat is heel subjectief." Je moet opvallen om online publiek te trekken, erkent hij. Maar Logan Paul kreeg juist veel kritiek op zijn filmpje. De community begint steeds meer morele grenzen aan te geven." De YouTuber begrijpt wél waarom vloggers leuk zijn. Kingma (33) is opgegroeid met het tv-programma 'Jackass', waarin mannen heftige stunts uitprobeerden. Logan Paul bestaat ook van dergelijke pranks, zegt hij. "Dat vinden pubers leuk, omdat ze die grappen zelf ook zouden willen uithalen." En het zijn goed gemaakte filmpjes. "Daar zit een heel productieteam achter." Bovendien heeft Logan Paul een natuurlijk talent. "Een snelheid van vertellen, je wordt echt meegezogen." Mensen kijken nu eenmaal graag naar andere mensen, zegt Kingma. "Tv richtte zich vooral op bekende sterren, maar online kan iedereen een personality worden." Een vorm van democratisering: "Niet enkele tv-makers bepalen wat het publiek goed moet vinden. Kijkers zijn zelf makers geworden." Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Zelf een kwestie indienen? Mail naar opvoedvraag@trouw.nl. Lees meer afleveringen op trouw.nl/opvoedvraag.

