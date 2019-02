Japanse vicepremier slikt kritiek op kinderloze stellen in

Aso, die wel vaker voor tumult zorgt, had afgelopen weekend op een seminar in zijn kiesdistrict in het zuidwesten van Japan gesuggereerd dat stellen die geen kinderen krijgen schuldig zijn aan de vergrijzing en krimpende bevolking. “Er zijn een boel rare mensen die zeggen dat het de schuld is van ouderen, maar dat is onzin”, aldus de conservatieve bewindsman. “Het probleem zijn mensen die geen kinderen krijgen.”

De uitspraak ligt gevoelig in Japan, waar de veroudering en afname van de bevolking druk zetten op de economie en de sociale zekerheid. Volgens overheidsstatistieken werden in 2018 slechts 921.000 baby’s geboren, het laagste aantal sinds Japan deze cijfers in 1899 ging bijhouden.

Nadat de oppositie hem maandag in het parlement hard had aangevallen op zijn gebrek aan begrip voor kinderloze stellen, trok de vicepremier zijn uitspraak in. En dinsdag bood hij op een persconferentie zijn excuses aan: “Ik moet beter oppassen wat ik zeg”.