Japanse man sticht megagezin met hulp van draagmoeders

De zaak van de Japanner leidde eerder al tot veel ophef. Hij werd in 2014

in een appartement in Bangkok aangetroffen met negen kinderen, nanny's en een zwangere draagmoeder. De vondst van de 'baby-fabriek' droeg er toe bij dat de Thaise overheid paal en perk stelde aan de 'huur-een-baarmoeder'-praktijk, die zich in Thailand tot een bloeiende industrie had ontwikkeld. Buitenlandse wensouders kunnen tegenwoordig niet meer in het land terecht voor een draagmoeder.

In Japan heeft de vader een groot huis, opvang en nanny's voor zijn gehele nageslacht klaar staan

Maar die wetgeving gaat niet op voor Mitsutoki Shigeta, zoon van een steenrijke Japanse ondernemer. Hij betaalde de draagmoeders destijds rond de 10.000 euro om zijn kinderen te baren, en kocht ook hun ouderschapsrechten af. Eerder kreeg hij al voogdij over drie kinderen, en gisteren oordeelde de rechter dat Shigeta geschikt is om als biologische vader 'geluk en kansen' te geven aan al zijn kinderen.