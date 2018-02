Japan rekent op robots voor jong en oud

Of het nu gaat om de zorg voor ouderen of voor kinderen, Japan moet in de toekomst steeds meer op robots vertrouwen. Robots die ouderen in bed leggen of suggereren dat ze naar de wc moeten, robots die kinderen in de crèche ontvangen en hun temperatuur opnemen. Mensen om deze taken uit te voeren zijn er steeds minder.

In een recent rapport stelt de Japanse regering dat de zorg voor ouderen in 2020 voor 80 procent gerobotiseerd moet zijn. Het gaat niet alleen om mechanische mannetjes en vrouwtjes die kunnen luisteren en praten, zoals de bekende robot Pepper, maar ook om machines die mensen uit bed en in hun rolstoel kunnen helpen, of in bad. Maar ze moeten nog meer kunnen, zoals bepalen of de ouderen wel voldoende eten.

Hirukawa erkent dat er een probleem is bij de acceptatie van technologie, ook bij de zorgverleners

Koen Hindriks, universitair hoofddocent in de onderzoeksgroep interactive intelligence in Delft, twijfelt aan de Japanse doelstelling: "Bij die 80 procent komen we voorlopig echt niet in de buurt, daarvoor zijn robots niet robuust genoeg." Hij noemt als voorbeeld een tilrobot, die patiënten in en uit bed helpt. "Patiënten optillen laat je niet zomaar over aan een machine. Daar zal altijd een mens bij moeten zijn."