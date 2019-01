Jan vraagt Daan: Zijn er details die jij voor lief neemt?

Daan!

Afgelopen woensdag werd ik wakker met een hevige pijn in de linkerkant van mijn borst. Vanaf halverwege mijn nek tot boven in mijn zij deed alles zeer. Zodra ik ging ademhalen kwam daar een stekende pijn bij. Alsof ik met iedere adem een klein belletje opblies in een ruimte die daarvoor niet beschikbaar was. Die laatste pijn herkende ik: al zolang als ik mij kan heugen heb ik die een paar keer per jaar. Meestal is die met drie of vier diepe teugen verdwenen: het voelt alsof het belletje knapt, wat heel kort, heel veel pijn doet en daarna ontspant alles zich.

Zo niet nu. Ik moest een column voor de radio schrijven, maar belde af, en draaide vervolgens het nummer van de huisarts. (Nu ja, ik toetste het. Taal interesseert zich niet voor de waarheid, maar vooral voor de begrijpelijkheid.) De dokter constateerde dat er met mijn longen en hart niets mis was, en zei toen: dit kan van alles zijn. Vermoedelijk iets met de spieren in je ribbenkast.

Een maximale toegestane cocktail van paracetamol en ibuprofen hielp niet of nauwelijks tegen de pijn. Wat wel hielp: een nacht slapen. Donderdagochtend voelde mijn hele zijkant beurs, maar de adempijn was weg. Het beurse gevoel verdwijnt terwijl ik deze woorden schrijf.

Een plotse piep in je oor, een knakkende knie, een steek in je zij: meestal komt het op en verdwijnt het weer, als het boompje van Jona Jan Beuving

Hieke Huistra, onze toffe nieuwe collega, schreef vorige week op deze plek dat onzekerheid een fundamenteel onderdeel van de wetenschap is. Nu weet ik niet of een huisarts wetenschap bedrijft, maar ik dacht in dit licht toch: hoe vaak heb je niet mysterieuze pijntjes? Een plotse piep in je oor, een knakkende knie, een steek in je zij: meestal komt het op en verdwijnt het weer, als het boompje van Jona.

Veel van die details zoek je nooit uit. Omdat je het vertrouwen hebt dat het voor het hele systeem van je lijf niet uitmaakt. Zoals een krasje op de lak van een auto geen gevaar is voor de motor. Hoe anders is dat in de wetenschap: daar worden juist de details doorgrond. Of zijn er ook in jouw vakgebied details waar niemand zich zorgen om maakt?