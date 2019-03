James Cook raakt misschien wel zijn eilanden kwijt

Die moet recht doen aan het Polynesische karakter van de afgelegen archipel, zonder verwijzing naar een Britse kapitein die er in de achttiende eeuw alleen maar aan voorbij voer.

Volgens Danny Mataroa, voorzitter van een comité dat zich buigt over een nieuwe naam, moet die naast het Polynesische karakter ook de Maori-traditie van de oorspronkelijke bevolking weergeven en bovendien het christelijk geloof – ook al is dat geïntroduceerd door westerlingen. Niet door James Cook, want die heeft nooit voet gezet op de eilanden. De Britse kapitein was niet eens de eerste Europeaan die ze zag, dat was waarschijnlijk de Spanjaard Alvaro de Mendaña.

Premier Mark Brown van de Cookeilanden heeft nu zijn steun uitgesproken voor de naamswijziging

Premier Mark Brown van de Cookeilanden heeft nu zijn steun uitgesproken voor de naamswijziging. Het initiatief kwam eerder dit jaar van Pa Marie Ariki, een van de tradi­tionele leiders op de eilanden. Historici en kenners van de lokale tradities maken nu een keuze uit zestig namen die door de bevolking zijn voorgesteld. De bedoeling is om volgende maand een naam voor te stellen aan de regering en daarna kan de bevolking zich uitspreken in een referendum.

In 1994 hield de meerderheid in een referendum nog vast aan de naam Cookeilanden. Het voorstel was toen om te kiezen voor Avaiki Nui, een naam voor de archipel die nu ook weer wordt genoemd. De lokale taal is verwant aan de Maoritaal die de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland spreekt. Overigens heeft Nieuw-Zeeland, waarmee de Cookeilanden sinds hun onafhankelijkheid wel bestuurlijk verbonden zijn, ook een Maori-naam: Aotearoa.