Jagers en verzamelaars primitief? Ze zijn een stuk slimmer dan wij

Volken die zich in leven houden met het jagen op dieren en het verzamelen van eetbare planten, worden als primitief bestempeld. Maar ze zijn een stuk slimmer dan wij, én rijker. Om het benodigde bij elkaar te scharrelen, hoeven ze maar een paar uur per dag te werken. En aan meer dan het benodigde hebben ze geen behoefte. De mens die ervoor koos dit leven achter zich te laten en aan landbouw te gaan doen, moest veel langer werken en zag zijn vrije tijd slinken.

Die bevinding publiceerde de Amerikaanse antropoloog Marshall Sahlins bijna een halve eeuw geleden. En hij gaf daarbij de boodschap af dat ware rijkdom niet moet worden gezocht in de overvloedige westerse samenlevingen, maar bij de stammen van jagers-verzamelaars, die met geringe inspanning konden voorzien in ieders behoefte.

Sahlins stelling was aannemelijk, maar lastig te bewijzen. De tijdsbesteding van mensen varieert enorm, tussen volken en culturen en tussen nu en 12.000 jaar geleden, toen de mens met landbouw begon. Maar Britse onderzoekers publiceerden deze week in vakblad Nature Human Behaviour cijfers die de stelling van Sahlin lijken te bevestigen. Ze deden onderzoek bij de Aeta, de bewoners van de bergachtige streken van Luzon, het grootste eiland van de Filippijnen.

De Aeta leven in kleine groepen waarin gezamenlijk wordt gewerkt en het eten wordt gedeeld. En ze zijn voor dit onderzoeksdoel zo geschikt, omdat sommige van die groepen uitsluitend jagen en verzamelen, terwijl andere ook aan kleinschalige landbouw doen of rotan en andere materialen bij elkaar zoeken voor de handel.

De onderzoekers volgden die groepen met de klok in de hand en noteerden hoeveel tijd ze besteedden aan werk en aan sociale activiteiten, spel, rust en slaap. En inderdaad: de groepen die deels waren overgestapt van jagen-verzamelen naar landbouw en andere economische activiteiten, maakten langere werkdagen en hadden minder vrije tijd.

Sekse-ongelijkheid

Het was ook duidelijk wie voor die extra werkuren moesten opdraaien: de vrouwen. De onderzoekers moeten gissen naar een verklaring van deze sekse-­ongelijkheid. Het kan zijn dat de mannen al een volle werkdag hadden en niet nog meer konden werken. Maar waarschijnlijker is dat werk op het land gemakkelijker door vrouwen kon worden overgenomen, omdat jagen traditioneel was voorbehouden aan mannen en de kunst van het jagen van vader op zoon werd overgedragen. Hoe het zij, de overgang naar landbouw kostte de vrouw vrije tijd.

Dit lijkt te bevestigen wat al lang werd vermoed. Maar het roept de vraag op waarom de mens dan in vredesnaam aan landbouw is gaan doen. Niet omdat het gemakkelijker was om aan zijn eten te komen, blijkbaar, want het kostte hem juist meer tijd. Dus er moeten andere redenen zijn geweest. Algemeen geldende redenen, want landbouw is niet een eenmalige uitvinding geweest, maar geleidelijk en onafhankelijk ontstaan in verschillende delen van de wereld in de periode tussen 12.000 en 3500 jaar geleden.

Landbouw was de eerste technologische revolutie in de geschiedenis van de mensheid. En anders dan de industriële revolutie die veel later zou volgen, werd deze revolutie niet in gang gezet door een uitvinding. De industriële revolutie had zijn stoommachine. Zo’n uitvinding had de landbouwrevolutie niet. Het is meer dan waarschijnlijk dat zelfs de meest primitieve mens het verband kende tussen plant en zaad en dus op het idee had kunnen komen om te zaaien teneinde later te kunnen oogsten, schreven Samuel Bowles en Jung-Kyoo Choi enkele jaren geleden in vakblad PNAS.

Bowles, een Amerikaan, en Choi, een Koreaan, ontwikkelden een model dat de opkomst en verspreiding van landbouw zou kunnen verklaren. Dat landbouw geen technologische vernieuwing was die meteen alles veranderde, zeggen zij, blijkt wel uit het feit dat landbouwers en jager-verzamelaars vele eeuwen naast elkaar zijn blijven bestaan.