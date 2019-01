Jagen op records die al héél lang staan

‘I’m NOT done yet!!!’, zei Vonn eerder deze week op Instagram. Ze is nog niet klaar. Ze doelde op het record dat ze graag in handen wil krijgen: komend weekeinde zou ze in actie komen in Sankt Anton, maar die races zijn geschrapt vanwege een overvloed aan sneeuw. Ze hoopt nu op 19 en 20 januari in Cortina d’Ampezzo het gat van vier zeges tussen haar en Stenmark te verkleinen.

Vonn won haar eerste wereldbekerwedstrijd op 3 december 2004 op de afdaling in Lake Louis, overwinning nummer 82 boekte ze op 14 maart van het vorig jaar in Are, eveneens op de afdaling, het onderdeel waarop ze in 2010 in Vancouver olympisch kampioen werd. De zegereeks van Stenmark begon in december 1974 in Madonna di Campiglio (slalom) en eindigde in 1989 in Aspen (reuzenslalom).

De erelijst van Vonn zou al veel langer zijn geweest, als de skister uit Saint Paul (Minnesota) niet zo vaak in de ziekenboeg was beland. Ze miste bijvoorbeeld de Olympische Spelen van Sotsji in 2014 vanwege een knieblessure. Ook de afgelopen zes weken kon ze niet op de ski’s staan vanwege een gekneusde enkel, opgelopen tijdens een training in Copper Mountain, Colorado.

Honderd titels De records van Roger Federer zijn niet op de vingers van twee handen te tellen. De 37-jarige tennisser heeft het komend jaar een nieuwe mijlpaal in het vizier. In zijn 21ste jaar als professional kan de Zwitser zijn honderdste toernooizege binnenhalen. Op dit moment staat de teller op 99, dus het lijdt geen twijfel dat hij het magische aantal van honderd gaat halen. Misschien deze maand al tijdens de Australian Open in Melbourne, het eerste grandslamtoernooi van 2019. Maar met honderd titels is Federer geen recordhouder. De Amerikaan Jimmy Connors won in zijn carrière maar liefst 109 toernooien en het is onwaarschijnlijk dat Federer dat aantal kan evenaren of zelfs verbeteren. Connors veroverde zijn laatste hoofdprijs in oktober 1989 in Tel Aviv en ‘The Belleville Kid’ was destijds 37, even oud als Federer nu. In 1974 beleefde Jimmy Connors zijn beste jaar. Hij won toen vijftien toernooien en ook dat is Federer niet gelukt. De Zwitser kwam in 2006 tot twaalf titels. Maar als het gaat om grandslamtitels gaat, steekt Federer ver boven Connors uit: twintig om acht. Het zal Federers prioriteit niet zijn om het record van Connors (109 titels) te breken. Hij zal dit jaar vooral voor de negende keer willen winnen op Wimbledon. Om ook een record te vestigen dat lang zal staan.

1221 overwinningen Met zijn 23 jaar als coach van de basketballers van San Antonio Spurs is Gregg Popovich de langst zittende coach in de Amerikaanse sportwereld. In die functie bereikte hij deze week een mijlpaal met zijn 1221ste overwinning in de NBA, de National Basketball Association. Een evenaring van het aantal zeges dat Jerry Sloan als coach boekte. Maar geen record, want Don Nelson (1335) en Lenny Williams (1332) triomfeerden vaker. De kans is klein dat Popovich of ‘coach Pop’, zoals de immens populaire coach wordt genoemd, Nelson en Williams zal achterhalen. Eind van deze maand, op 28 januari, wordt Popovich zeventig jaar en het einde van zijn loopbaan lijkt in zicht. Hij is bezig aan het laatste seizoen van het vijfjarige contract dat hij in 2014 tekende.

