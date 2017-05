Jagen op nepnieuws is een serieuze aangelegenheid

Er klinkt gelach uit de deuropening van kamer 003 in het Leidse universiteitsgebouw. Zij aan zij staan drie mannen voorover gebogen boven een van de bureaus met daarop een computer. Turend naar het scherm verkneukelen ze zich over een bericht op de website van het Algemeen Dagblad. 'Pastoor die net als Jezus over water wilde lopen opgegeten door krokodil', zo luidt de kop. De 'nieuwscheckers' hebben beet.

Mediawetenschappers Alexander Pleijter (46) en Peter Burger (55) stropen al bijna tien jaar lang het internet af op zoek naar (gedeeltelijk) verzonnen nieuws. 's Avonds, tussen de door hen gegeven lessen in en met vlagen fulltime proberen ze de journalistieke zin van de onzin te scheiden.

Vaak worden ze geholpen door Leidse journalistiekstudenten. En soms halen de verzinselontmaskeraars ook experts van andere faculteiten binnen, zoals de derde man voor het bureau, bioloog Mark Reid (27), die verhalen over gezondheid en dieren controleert.

Kloppen de cijfers? Is het echt zo gezegd? En blijkt die bewering heus uit gedegen onderzoek? Stroken de gepresenteerde 'feiten' niet met de waarheid, dan markeert de groep het artikel als (gedeeltelijk) onwaar.

Haar conclusies zijn te vinden op de website nieuwscheckers.nl, en spoedig ook op Facebook. De Leidse broodjeaapexperts hebben de handen namelijk kort geleden ineengeslagen met nu.nl, om het immense sociale netwerk - voor nu vrijwillig - te helpen met hun strijd tegen het fenomeen dat sinds de afgelopen Amerikaanse verkiezingen overal rondgonst: 'nepnieuws'.

Alternatieve feiten, propaganda en onvolledigheid: allerhande 'verkeerde' informatie wordt onder de noemer nepnieuws geschaard. Zelf definiëren de nieuwscheckers de term als geheel of gedeeltelijk verzonnen berichten die vanuit commerciële, politieke of andere ideologische beweegredenen gepresenteerd worden als nieuws.

Krokodillen

Artikelen zoals die op het computerscherm. Burger stuitte gisteravond per toeval op het stuk over de door krokodillen verslonden Zimbabwaanse pastoor. Hij herkende het verhaal, dat naast het AD ook onder meer door De Telegraaf, Powned en GeenStijl werd gebracht, direct. De Nederlandse nieuwsorganisaties verkregen het 'nieuws' via Britse kranten als The Independent, The Daily Mail en Metro, die in hun versies de Nigeriaanse Daily Post citeerden. Op zijn beurt haalde de laatste de Zimbabwe Herald aan. Maar op de website van die krant is niets te vinden over het lotgeval van de evangelist.

Wie een paar steekwoorden van het artikel intikt op Google, ontdekt gauw dat het verhaal oorspronkelijk van de openlijk satirische website National News Bulletin komt, waar het in februari werd geplaatst.

Bovendien blijkt het niet het eerste nieuwsstuk over een Afrikaanse 'profeet' die meende over water te kunnen lopen. In 2006 en 2014 ging een zeer vergelijkbaar verhaal de wereld over, dat Burger nota bene zelf onderzocht. Hoewel de details van dat stuk niet helemaal klopten, bleek de kern toen overigens wel te kloppen, tien jaar geleden verdronk een kapper uit Gabon nadat hij Jezus nadeed. Maar in dit geval luidt de conclusie: nepnieuws.

"Het meeste nepnieuws ontstaat zoals dat krokodillenverhaal", aldus Burger. "Hoewel sommige berichten van A tot Z uit de duim zijn gezogen, wordt vaker een klein, waar feit stapje voor stapje compleet uit zijn verband gerukt. En nepnieuws blijft jaren goed. Hetzelfde foutieve bericht wordt keer op keer afgestoft en hergebruikt. Media veranderen een paar details, zetten er een nieuwe kop boven en voilà: hetzelfde stuk gaat opnieuw viral."