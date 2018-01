Jacques Brinkman heeft drie kinderen, allemaal winnaars

Qua karakter herkent Jacques Brinkman, tweevoudig olympisch kampioen, veel van zichzelf in zijn kinderen. Thierry (22) hockeyt bij Bloemendaal en in het Nederlands elftal, Tim (20) voetbalt bij FC Utrecht en dochter Julie (18) hockeyt bij SCHC in Bilthoven. "Het zijn winnaars. Allemaal", zegt Brinkman resoluut in zijn bierbrouwerij te Uddel, een dorpje op de Veluwe. "Die enorme winnaarsmentaliteit hebben ze meegekregen van Jacqueline (zijn vrouw, red.) en mij."

Brinkmans woordenstroom vertraagt ietwat als de verschillen tussen zijn drie kinderen ter sprake komen. Terugkijkend, vertelt Brinkman, werden hun karakters al bij de geboorte uiteengezet. "Thierry kwam heel rustig, heel bedachtzaam ter aarde", herinnert hij. "Tim was juist een soort katapult. Ineens was hij daar. Bam! En Julie kwam niet. Eigenwijs. Ik weet nog dat Jacqueline op haar dikke buik drukte en zei: 'Kom er nou maar uit.' Julie leek te willen zeggen: dat bepaal ik zelf wel."

Over Thierry, die afgelopen zomer Europees kampioen werd met Oranje, maakt vader Brinkman zich inmiddels weinig zorgen meer. Hij is 'af'. "Thierry speelt bij een mooie club, is international bij Oranje, heeft een leuk sociaal leven en - omdat je je geld niet kunt verdienen met hockey - neemt zijn studie serieus", vertelt Brinkman vanachter een kop koffie. "Tim moet dat laatste stapje nog gaan maken. Dat is lastig. Datzelfde geldt voor Julie."

Brinkman geeft een praktijkvoorbeeld. "Thierry is deze maand met het Nederlands hockeyelftal op trainingskamp in Australië. Dan heeft hij een dag van tevoren al zijn koffer gepakt, terwijl Julie op de dag van vertrek denkt: goh, volgens mij moet ik nu iets gaan doen. Zij leeft echt in het hier en nu. Dat vind ik een mooie karaktertrek van haar, maar het is niet helemaal mijn ding. Iets voorbereiden is toch wel prettig."

Met wie hij de meeste gelijkenis heeft? "Thierry", antwoordt Brinkman meteen, waarna hij de ietwat verbouwereerde blik van de verslaggever meteen maar beantwoordt. "Dan zal jij gelijk zeggen: ja, maar jij bent helemaal niet rustig en bedachtzaam, want je hebt het hart op de tong. Dat is ook zo, maar Thierry is, net als ik, vrij consciëntieus. Hij houdt van hard trainen en leeft georganiseerd."

Pittige discussie

In huize Brinkman worden geregeld pittige discussies gevoerd. Bijvoorbeeld toen Julie, een beloftevolle speelster van hoofdklasser SCHC, afgelopen zomer opperde om al dan niet een dagje later van vakantie terug te komen. Ze zou hierdoor wel een training missen. "De topsporter in mij zegt dan meteen: kan niet, onmogelijk", stelt Brinkman. "Maar moet je onvoorwaardelijk voor je sport gaan als je het vertrouwen van de club mist en de uitkomst onzeker is? In het vrouwenhockey is bijvoorbeeld geen verdienmodel. Ik weet zeker dat Julie het talent heeft om het Nederlands elftal te halen, maar heb je daar alles voor over? En áls je er dan alles voor over hebt gehad en je haalt het niet, wat heb je dan weggegooid? Dat vind ik moeilijk."

Anders is dat in het voetbal, waar Brinkman dankzij het talent van zoon Tim - die deels de jeugdopleiding van Ajax doorliep - een inkijkje kreeg. Zijn zoon speelt momenteel als linksback voor Jong FC Utrecht, dat uitkomt in de eerste divisie. "In voetbal heerst een andere dynamiek. Als speler heb je de wind in de zeilen nodig", vindt Brinkman. "Neem Tyrell Malacia van Feyenoord. Hij mocht een keer meespelen, doet het goed en is nu de nieuwe linksback van Feyenoord. Dat laatste stapje moet Tim nog maken." Het vergt geduld en wat geluk. En misschien ook wel wat branie. Brinkman, met pretoogjes: "Als FC Utrecht straks een rechtspoot op de linksbackpositie zet, zou ik de volgende dag met mijn tasje in de kleedkamer van het eerste zitten en zeggen: volgens mij missen jullie iemand."

Is Brinkman terughoudender in zijn kritiek op Tim, omdat hij de voetballerij misschien wat minder goed kent? "Onzin", zegt hij, terwijl hij wat naar voren op zijn stoel schuift. "Hockey en voetbal lijken op elkaar, dus ik weet dondersgoed hoe het in elkaar zit. Ik kan best aan Tim vragen: waarom geef je dat balletje met je buitenkant, terwijl je hem net zo goed met je binnenkant kan geven? Of dan hebben ze een tactiek - daar snap ik ook niks van - dat ze bij een corner alleen maar mensen vasthouden, terwijl ik denk: je moet toch ook naar de bal kijken? Als ik het daar met Tim over heb, praat hij Van der Gijp en Derksen na. Zo van: Jij weet er helemaal niks van. Dat is natuurlijk onzin."