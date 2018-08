Jacht op migranten schokt Duitsers

Een demonstratie van extreem-rechts in de Duitse stad Chemnitz is maandagavond uit de hand gelopen. Naar schatting ruim tweeduizend mensen verzamelden zich in het centrum bij een metershoge buste van Karl Marx die nog uit DDR-tijden stamt. Er werd ‘buitenlanders eruit’ en ‘Duitsland voor de Duitsers’ geroepen, en ze brachten de Hitlergroet, wat verboden is.

Een even grote groep tegendemonstranten was maandag ook op de been, onder de leus ‘Chemnitz nazivrij’. De politie had grote moeite de twee demonstraties uit elkaar te houden. Vanuit de extreem-rechtse groep werd met vuurwerk en voorwerpen naar de politie gegooid. Die zette waterkanonnen in. Er vielen volgens de politie meerdere gewonden.

Ex­treem-recht­se demonstranten stellen dat de overleden man een Duitser is die vermoord is door migranten

Zondag was een demonstratie van zo’n 800 man al ontaard in een jacht op migranten door de binnenstad. De demonstranten wilden naar eigen zeggen ‘tonen van wie de stad is’, zoals in een oproep van hooligans van voetbalsupportersclub ‘Kaotic Chemnitz’ was te lezen.

De politie was onderbezet en had de situatie niet meer onder controle. Een 18-jarige Syriër, een 30-jarige Bulgaar en een 15-jarige Duitser die samen met een Afghaan was, hebben aangifte gedaan, omdat ze geslagen of bedreigd waren.