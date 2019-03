Er zijn fouten gemaakt tijdens de detentie van Michael P., de man die Anne Faber ombracht. Toen P. in Den Dolder in een kliniek zat, kreeg hij te veel vrijheid en de gemeente wist niets over zijn verleden als zedendelinquent. Ja, in Den Dolder zijn ze geschrokken. Maar ze zijn er ook wel wat gewend.

In de winkelstraat tegenover station Den Dolder, zit buurtcoach Henny (55) – zijn grijze haar aan beide kanten opgeschoren, armen vol tatoeages – op een bankje. “Ik hou het hier een beetje in de gaten”, zegt hij. Hij werkt voor Fivoor, de kliniek op het terrein van ggz-instelling ­Altrecht, waar mensen zoals Michael P. verblijven.

Van die forensische kliniek is ons niets verteld, alsof het is achtergehouden Aloysia Bakker, inwoner Den Dolder

“Mensen die veroordeeld zijn”, legt hij uit. “Ik weet veel over de patiënten die hier lopen, en die doen meestal geen vlieg kwaad. “En als er een keer iemand staat te schreeuwen in de Appie, dan maken de mensen zich hier niet zo druk. Ze weten waar ze wonen.”

Den Dolder telt ruim vierduizend inwoners. Het dorp is zo goed als ontstaan door de komst van de Utrechtse Willem Arntsz Stichting voor ‘lijders van krankzinnigheid’ in 1907. De kliniek bracht banen. Inmiddels telt het bosrijke gebied een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, een ggz-kliniek en een forensische ggz-kliniek. Al kwamen de meeste inwoners van de nieuwbouwwijk De Duivenbode, naast het ggz-terrein, er pas achter dat er een forensische kliniek in het bos staat, toen de moord op Anne ­Faber was gepleegd. Zo zegt Aloysia Bakker (35), die al sinds 2007 in Den Dolder woont: “Ik wist wel van de gehandicapten en de psychiatrische patiënten, maar over die forensische kliniek is ons niets verteld, alsof het is achtergehouden.”

En juist in die kliniek ging het mis. Michael P. volgde er een resocialisatietraject toen hij Anne Faber eind 2017 verkrachtte en vermoordde.

Geen informatie Hij was toen al veroordeeld voor het bruut verkrachten van twee minderjarige meisjes. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid liegt er niet om: De kliniek kreeg geen informatie over zijn zedenverleden. De gemeente Zeist is toen P. naar de kliniek verhuisde niet geïnformeerd over de plaatsing van een zedendelinquent in de gemeente. En de reclassering hield geen toezicht tijdens zijn verlof. “Het incident heeft de buurt wel opgeschrikt”, verklaart Nienke de Jong. Zij maakt zich als inwoner van De Duivenbode sindsdien hard voor veiligheid in de kinderrijke buurt. Wat daarvoor nodig is, daarover zijn de meningen verdeeld. Sommigen willen dat ‘de trap’ naast het speeltuintje wordt geblokkeerd. De trap verbindt de lager gelegen wijk met een brug, een van de twee wegen naar het ggz-terrein. In de jongste wijk van Den Dolder leeft de angst misschien wat meer, maar het is hier eigenlijk heel rustig Henny, buurtcoach “Patiënten lopen zo de wijk in, langs dat speeltuintje waar weleens blikken bier liggen”, zegt Bakker. “Niet ideaal natuurlijk.” Na de moord op Anne Faber is daarom door de gemeente ook een andere verharde weg aangelegd, die buiten de wijk om loopt. Toch ziet Corine Noordhof (68) liever niet dat de trap of de route langs de wijk verdwijnt. Zij woont op het terrein van de klinieken. “Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar we moeten voorkomen dat we vanwege Michael P. alle ggz-patiënten gaan discrimineren, of zien als moordenaars.” Volgens buurtcoach Henny valt dat gelukkig mee. “In de jongste wijk leeft de angst misschien wat meer, maar het is hier eigenlijk heel rustig.” (De volledige naam van Henny is bekend bij de redactie)

