Ja echt, er kan nog veel meer weg, bewijst opruimexpert Marie Kondo

Toen de hype rond het boek ‘Opgeruimd’ (2014) van de Japanse Marie Kondo een paar jaar geleden een hoogtepunt bereikte, verscheen er een fijne cartoon in de Volkskrant. Stefan Verwey tekende een woonkamer met daarin twee vrouwen op een loungebank. Ze kijken naar een boekenkast waar nog maar één boek in staat. ‘Dat is het boek van die opruimgoeroe’, zegt een van de twee.

Het is de filosofie van Kondo’s boek, tot het uiterste doorgevoerd. Volgens haar kun je van bijna al je spullen afscheid nemen als ze hun diensten bewezen hebben en ze je niet meer blij maken (‘Do they spark joy?’). Ook boeken. Een keer gelezen? Weg ermee. Maar je mocht van haar niet vergeten de spullen netjes te bedanken.

Overvolle kringloopwinkels

De methode-Kondo maakte in deze overprikkelde tijden snel school, het gansche land begon te ‘ontspullen’ voor een overzichtelijker en rustiger leven. De term raakte gaandeweg ook weer een beetje van Kondo los, er kwamen allerlei opruiminitiatieven. Het minimalisme stak de kop op, het tiny house kwam om de hoek kijken en uiteraard klonken er ook wat tegengeluiden, want waarom zou je niet ook gewoon wat spullen mogen houden? Wat was er tegen een beetje rommel, tegen een ‘archief van je leven’ dat ieder mens met zich meedraagt? Toch bleef het ontspullen, ontzooien en ontwarren leidend.

Waarom heeft de hip ogende dertiger Rachel minstens tachtig tup­per­wa­re­bak­jes?

Nu is Marie Kondo terug, dit keer met een eigen tv-programma. De serie ‘Tidying up with Marie Kondo’ is sinds 1 januari (slim!) op Netflix te zien en is in Amerika een dusdanige instant-hit dat de kringloopwinkels er meteen overladen werden. Het tijdschrijft The New Yorker beschrijft fijntjes de gang van zaken in een bekende vintage kledingwinkel in New York waar überhippe twintigers met designerbrillen en ‘Bauhauskapsels’ werken, die tussen de enorme stapels net binnengebrachte kleding nuffig opmerken dat ze de naam Marie Kondo niet meer kunnen hóren.

Ook hier zingt door de Netflix-serie haar naam weer rond en delen mensen op Instagram en Facebook foto’s van hun overzichtelijk ingedeelde sokkenlades. En bij de Hema en Action staan haar veelgebruikte doorzichtige opruimboxen vooraan in de winkel - in de aanbieding.

Maar wat maakt het tv-programma zo succesvol? Het is eigenlijk merkwaardig onspectaculair in zijn soort. “Nogal underwhelming”, zoals mijn nuchtere tienerdochter met wie ik een paar afleveringen keek het in goed Nederlands uitdrukte. Tegenvallend dus. We verhuizen zelf deze maand dus dat kwam goed uit - ontspullen doen we al anderhalf jaar, we bezoeken het onvolprezen afvalstation in de stad bijna wekelijks.