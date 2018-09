Italië wil bootvluchtelingen afzetten in andere landen, maar die zijn daar niet happig op

Opnieuw zijn er Italiaanse dreigementen in de richting van Brussel. Als operatie-Sophia niet wordt aangepast, overweegt Rome zijn medewerking op te zeggen, liet minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini gisteren weten.

Vorige week dreigde Salvini ook al de Italiaanse contributie aan de EU stop te zetten als er geen oplossing kwam voor migranten die door een schip van de Italiaanse kustwacht uit de Middellandse Zee waren gered. Uiteindelijk boden Ierland, Albanië en de katholieke kerk aan de asielzoekers op te vangen.

Maar wat betreft de Sophia-operatie vangt Italië voorlopig bot. Deze EU-missie in de Middellandse Zee heeft als primair doel om mensensmokkel tegen te gaan. Maar als de marineschepen mensen in nood tegenkomen, redden ze die ook uit zee. Italië heeft er genoeg van dat deze schepen standaard naar een Italiaanse haven worden gebracht en pleit voor een rotatiesysteem. Daarbij zouden ze verdeeld moeten worden over havens in verschillende landen, onder andere in Frankrijk, Griekenland, Malta en Spanje. De Italiaanse minister van defensie Elisabetta Trenta greep gisteren een vergadering met haar Europese collega's in Wenen aan om dit voorstel te deponeren.

Geen enkel Europees land bood in Wenen spontaan aan om zijn havens open te stellen voor de schepen van de Sophia-missie

Het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex, zo legde zij haar ambtgenoten voor, zou dat proces volgens het Italiaanse voorstel moeten gaan coördineren. Frontex zou daartoe een aparte afdeling moeten oprichten die uit vertegenwoordigers van verschillende EU-lidstaten bestaat. Als standplaats stelt Italië het Sicilaanse Catania voor. Daar moet per keer worden bepaald naar welke haven het betreffende marineschip moet uitwijken.

Geen enkel Europees land bood in Wenen spontaan aan om zijn havens open te stellen voor de schepen van de Sophia-missie. Volgens EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini was het ook niet de plaats en tijd om 'havens te beloven'. Een logischer tijdstip om eventueel regels rondom operatie-Sophia te veranderen zou aan het eind van het jaar zijn, als het mandaat van de missie afloopt. Bovendien is de kwestie rondom het verdelen van migranten binnen Europa eerder een zaak voor de ministers van binnenlandse zaken en de EU-leiders, voegde zij daar aan toe.

Maar minister Trenta vindt dat allemaal te lang duren. Na afloop van de bijeenkomst van ministers reageerde zij teleurgesteld. "Ik heb een paar open, maar ook gesloten deuren aangetroffen", zei ze.

Mogherini sloeg de deur in elk geval niet helemaal dicht. Zij zei te verwachten dat gesprekken over het Italiaanse idee zullen worden voortgezet. "We zullen kijken of er politieke ruimte voor een oplossing te vinden is."

Oostenrijks idee: militairen sturen Ook de Oostenrijkse minister van defensie Mario Kunasek dropte in Wenen een plan aangaande migratie. Hij stelde voor om militairen uit EU-lidstaten naar de grenzen te sturen om grensbewakers te helpen bij het tegenhouden van migranten zonder documenten. De soldaten zullen dan onder controle van de politie vallen, benadrukte hij. Na afloop zei hij dat er een 'positieve discussie' over zijn voorstel was gevoerd. Maar onder andere Duitsland en Estland spraken hun twijfels uit. "Als er geen militair conflict is, kan alles afgehandeld worden door de politie", zei de Estse minister van defensie Juri Luik.

