Italië schort vaccinatieplicht voor kinderen op, virologen verbijsterd

In Italië wordt opnieuw fel gediscussieerd over inentingen nu de nieuwe regering af wil van de vaccinatieplicht voor peuters en kinderen die naar de crèche of naar school gaan. Die verplichting is vorig jaar tijdens een zware, dodelijke mazelenepidemie ingevoerd. Maar de nieuwe regering van Lega en de Vijfsterrenbeweging, die sinds juni aan de macht is, is sceptisch over vaccinatie.

Lees verder na de advertentie

Het kabinet wil daarom dat die verplichting een tijdje wordt opgeschort terwijl het parlement aan een nieuwe wet werkt, die ouders vrijer laat als het gaat om het wel of niet inenten van hun kinderen. Het parlement heeft de opschorting deze week gedeeltelijk goedgekeurd; de definitieve stemming is na de zomervakantie.

Artsen in Italië worden aangevallen door de zogenaamde 'no-vax'-be­we­ging

Vooraanstaande virologen zeggen dat het regeringsbeleid levensgevaarlijk en dom is. Ze leggen in de media uit dat als ten minste 95 procent van alle inwoners tegen mazelen is ingeënt er niemand meer ziek wordt. Die 'kudde-inenting' is essentieel om besmettelijke virusziektes als mazelen te voorkomen.

In Italië is die inentingsgraad te laag, maar steeg vorig jaar wel naar 92 procent dankzij die vaccinatieplicht op scholen en crèches. In 2017 kregen vijfduizend mensen de mazelen, van wie er vier stierven; een derde van alle mazelen-besmettingen in de Europese Unie werd in Italië geteld.

Maar de artsen worden aangevallen door de zogenaamde 'no-vax'-beweging. Een van de aanhangers schreef op Facebook zelfs dat ze een bekende pro-vaccinatie-viroloog dood wenste: "Ik weet waar je naar het strand gaat in Rimini. Ik hoop met heel mijn hart dat je verdrinkt."

De minister van ge­zond­heids­zorg, zelf een arts, werkt aan een nieuwe wet die ouders vrijer laat om te vaccineren

De no-vax-beweging in Italië, die de farmaceutische industrie wantrouwt en denkt dat sommige vaccins autisme en kanker kunnen veroorzaken, voelt zich gesterkt nu de Vijfsterrenbeweging in de regering zit. Die partij zaait al jaren twijfel over inentingen.

Deze week dook een filmpje uit februari op waarin een bekend Vijfsterren-parlementslid beweert dat er niks mis is met oude, katholieke rituelen die vroeger werden gebruikt om zieke kinderen te genezen. En een partijgenoot van haar zei dat het niet zo kan zijn "dat politici bevelen van wetenschappers krijgen, want politici zijn belangrijker dan wetenschappers".

Kritiek Gisteren schreef een verontruste longarts in een landelijke krant dat er in Italië "beter wordt geluisterd naar cafè-geklets dan naar wetenschappelijke kennis". Hij schrijft: "Als dit niet wordt ingedamd, gaan we nog discussies krijgen over of antibiotica beter werken dan bloedzuigers". Ook de vereniging van schooldirecteuren keerde zich deze week tegen de regering. De directeuren zullen blijven eisen dat ouders bewijzen dat hun kinderen zijn ingeënt, anders komen ze er niet in. "Het recht op gezondheid gaat boven het recht op onderwijs", zeggen ze. De minister van gezondheidszorg, zelf een arts, trekt onbewogen haar eigen plan. Ze werkt aan een nieuwe wet die ouders vrijer laat en heeft het daarbij over een 'flexibele verplichting'. De Vijfsterren-bewindsvrouw schokte haar tegenstanders woensdag door te beweren dat sterfgevallen door mazelen onontkoombaar zijn.

Lees ook: Vaccinaties verplichten? En goed opvoeden dan? Steeds meer ouders kiezen ervoor hun kinderen niet te laten vaccineren en dat leidt tot soms heftige discussies. Zou de Nederlandse overheid inenten moeten verplichten?

De mazelen zijn terug in Europa: stijging van maar liefst 400 procent De mazelen rukken op in Europa. Vergeleken met 2016 steeg het aantal gevallen vorig jaar met 400 procent.