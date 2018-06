Italië en Malta houden poot stijf

Malta weigert om een reddingsschip met meer dan tweehonderd migranten toe te laten nu Italië de havens gesloten houdt. Tot grote woede van de Italiaanse minister Danilo Toninelli (transport), die de beslissing op zijn facebookpagina omschreef als ‘onmenselijk’ en ‘absurd’.

Ondertussen houdt Italië net als Malta zijn poot stijf. Italië drong er gisteren zelf bij Malta op aan om het reddingsschip met 224 Afrikaanse migranten toe te laten. Het gaat om de Lifeline van de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline, dat onder Nederlandse vlag vaart. Het schip haalde de Afrikaanse migranten bij Libië uit zee. De Italiaanse regering liet er geen twijfel over bestaan dat de poorten gesloten blijven. Het land heeft sinds kort een nieuwe regering met een nieuw immigratiebeleid: migranten die door ngo’s aan boord worden gehaald, komen de havens niet in. Omdat de Lifeline in de buurt van Malta is, is dat nu het aangewezen land, zo redeneert Rome.

Italië heeft sinds 2014 zo’n 650.000 bootmigranten opgevangen. Malta zegt dat het niet veel migranten kan huisvesten.

Nederlands probleem?

Nu de haven van Malta ook potdicht blijft, kan het schip een zorg voor Nederland worden. De Lifeline staat in Nederland als ple­zierjacht ingeschreven, en in het register van de VN-organisatie International Maritime Organisation staat dat het schip onder Nederlandse vlag vaart. Daarom zei de Italiaanse minister van binnenlandse zaken donderdag nog dat de Lifeline maar naar ‘Olanda’ moest varen. Volgens de Nederlandse regering slaat dat nergens op. “Het schip staat niet ingeschreven in het scheepsregister. We hebben er niets mee te maken”, zei premier Rutte.

Eugenio Cusumano, die aan de Universiteit van Leiden doceert en onderzoek doet naar de rol van ngo’s bij reddingsacties op zee, ziet dit anders. De Lifeline hoeft niet in het Nederlandse scheepsregister te staan, omdat het daar te klein voor is, zegt hij. “Dat het niet in het kadaster staat, betekent niet dat het niet onder Nederlandse vlag vaart. Als de Lifeline nergens welkom is en er over een paar dagen een humanitaire crisis aan boord zou ontstaan, dan is dat wel degelijk het probleem van Nederland. Die heeft jurisdictie over het schip.”

