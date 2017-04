Italiaanse rechtbank erkent: de duivel bestaat echt

De krant Corriere della Sera meldt dat een man naar de rechter is gestapt omdat hij wil scheiden en wil dat zijn echtgenote de schuld van de scheiding krijgt omdat ze is bezeten door de duivel en daarom 'dwangmatig, verwoestend gedrag' vertoont.

Lees verder na de advertentie

De rechtbank in Milaan neemt de zaak serieus. Getuigen worden gehoord, onder wie de pastoor van het diep katholieke echtpaar en andere kerkgangers. Die zagen hoe de vrouw al tien jaar de gekste dingen doet: ze stijgt op, verstijft ineens, ligt soms te stuiptrekken op de kerkvloer en − dit is duidelijk het werk van de duivel, niet van de kleine vrouw − ze tilt met één arm zware kerkbanken op en smijt die naar het altaar. De exorcist die de duivel wil uitdrijven, bereikt niets. Maar de arts die haar binnenstebuiten keert, stelt vast dat ze geestelijk kerngezond is.

De rechters begrijpen de echtgenoot helemaal − met zo'n vrouw kan je niet leven − en gaan over tot de scheiding. Maar de schuld bij de echtgenote leggen, dát doen ze niet. Want, zo oordelen ze, de vrouw 'is niet schuldig aan haar gedrag, ze handelt onbewust'. De rechters erkennen in feite het bestaan van de duivel wanneer ze concluderen: 'Ze handelt niet zelf, er wordt voor haar gehandeld'.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.