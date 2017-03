Islamitische ambassadeur Gay Pride: Val je homo's lastig, piep dan niet over discriminatie om je hoofddoek

Ze is op sokken - gewoontegetrouw gaan in de moskee de schoenen uit. De sweater van Souad Boumedien (42) toont een opdruk van de hand van Fatima, een amulet waaraan het Berbers-Marokkaanse volksgeloof beschermende krachten toedicht. Middenin de moskee neemt ze het woord. Ze stelt zich voor: "Ik ben ambassadeur van de Gay Pride."

Het is druk in de Al Kabirmoskee in Amsterdam. Voornamelijk mannen zijn hier op een zondagmiddag bijeen voor een conferentie tegen discriminatie. In de stilte die valt, draait een aantal mannen de hoofden om.

"Ik ben hier gekomen om jullie te bedanken", zegt Boumedien. "Een paar weken geleden ben ik benoemd. Nadat ik op tv ben geweest, heb ik heel veel steun gekregen uit de gemeenschap. En zoveel hartverwarmende reacties. Ik ben dankbaar voor de warme band met de moskee, ik heb me hier altijd welkom gevoeld." Boumedien, in het dagelijks leven brigadier bij de politie, is een van de initiatiefnemers van de Marokkaanse boot die in 2016 met de Gay Pride meevoer. Dit jaar is ze een van de zes ambassadeurs voor de hele botenparade.

Gevoelens accepteren

Later, bij haar thuis in Amsterdam West, schenkt Boumedien thee. Ze komt hier niet vandaan. Ze is geboren in Groenlo, in de Achterhoek. "Ik was een laatbloeier, totdat ik naar de politieschool ging, vond ik zowel mannen als vrouwen niet interessant. Tot er daar een lerares was die me zo fascineerde en zenuwachtig maakte. Ah, dát zal het zijn, dacht ik toen."

Door hun liefde en steun kan ik dit werk als ambassadeur doen. Ik neem hen ook niets kwalijk

Het was een verwarrende tijd. "Ik kon alleen maar denken: 'Dit hoort niet.' Dat was niet alleen van huis uit zo, ook op school en in de regio. Ik was eerder uit de kast dan een Nederlands meisje uit een dorp verderop."

"Ik heb het een klasgenootje als eerste verteld. Van mijn familie kreeg ik destijds geen steun, ik kon mijn verhaal niet bij hen kwijt. Ik zei dat ik hen iets moest vertellen. Mijn vader zei: 'Wat, ben je zwanger, ga je trouwen?' Ik zei: 'Nee, juist niet, dat is het juist.' Ah, zei mijn vader, 'Als je dat bedoelt, nee, dat kan niet'.

Hij wist dus wel waar ik het over had. Mijn moeder was in shock. Mijn vader was aan het huilen. Kind, zei hij, beloof me dat je gaat bidden dat het overgaat. Het moeilijke voor hen is: ze denken dat ze iets goedkeuren wat God niet goedkeurt. Ze voelen zich echt te nederig om die regels aan te passen als het hen zo uitkomt. Mijn ouders hebben allebei niet op school gezeten. Ze kwamen hier om hun kinderen alles te geven wat ze zelf nooit hadden. Ze waren heel bang dat ik zou ontsporen en op straat zou belanden, aan de drank of drugs zou raken, of wat dan ook.

"Het was even pittig, maar inmiddels hebben ze, hebben we, hier een weg in gevonden. Dat is dag voor dag gegaan. Ze hebben een hoop losgelaten. Ze merken dat ik gelukkig ben. Zijn trots op me. Mijn vriendin komt ook bij hen thuis, al mijn neefjes en nichtjes kennen haar. Door hun liefde en steun kan ik dit werk als ambassadeur doen. Ik neem hen ook niets kwalijk. Het heeft mezelf jaren gekost om mijn gevoelens te accepteren, laat staan dat zij dat meteen zouden kunnen."