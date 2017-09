Is melk nog wel goed voor elk?

Melk moet, aldus de welbekende slogan. Een lezer vraagt zich af of dat nog wel opgaat, nu melk weer negatief in het nieuws is. Volgens Milieudefensie is de melkproductie niet duurzaam. Koeien lopen lang niet altijd vrij rond, de beesten produceren te veel mest en broeikasgassen, en intensief boeren is ook nog eens schadelijk voor weidevogels.

Lees verder na de advertentie

Online vond de lezer onderzoek waaruit blijkt dat wie meer melk drinkt, of zuivel in het algemeen, zijn kans op kanker verhoogt. Als melk slecht is voor het milieu, en ook nog eens kankerverwekkend kan zijn, moet die dagelijks aanbevolen hoeveelheid dan niet omlaag?

Richtlijn Nee, zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum. Zuivel blijft in de Schijf van Vijf staan. Eet je trouw volgens deze richtlijnen, dan kun je ervan uitgaan dat je alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt. Ga wat melkproducten betreft uit van twee à drie glazen melk of bakjes yoghurt of vla van 300 tot 450 milliliter per dag. Die zijn goed voor zestig procent van de geadviseerde hoeveelheid calcium. De andere helft komt uit kaas, groenten of noten. "Je hebt melk nodig om voldoende calcium en vitamine B12 binnen te krijgen", aldus Schutte. De hoeveelheid die het Voedingscentrum aanbeveelt komt ongeveer overeen met het aantal glazen melk die een Nederlander gemiddeld drinkt. Het is ook mogelijk melk helemaal aan de kant te zetten, maar dat moet gecompenseerd worden door andere producten, zegt Schutte. En het kost aardig wat moeite zonder melk of yoghurt genoeg calcium binnen te krijgen. Een glas halfvolle melk staat gelijk aan 180 milligram. Met een handje gemengde noten kom je hoogstens aan 15 milligram calcium. Een grote lepel met 50 gram groenten levert ook maar 25 milligram op. Gooi melk niet direct weg nadat de houd­baar­heids­da­tum is verstreken Die calcium houdt de botten gezond. Armen en benen breken sneller wanneer het calciumgehalte in het lichaam te laag is, want dan neemt de kans op botontkalking toe. En calcium is goed voor het gebit.