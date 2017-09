Is het verstandig de mens te verbeteren via het DNA?

Biologen wisten het altijd wel, maar het dringt nu tot ons allemaal door: de relatie tussen je DNA en de mens die je bent is veel ingewikkelder dan je zou denken. Bij sommige ziektes of toestanden is er wel een duidelijk verband tussen de DNA-afwijking en de gevolgen: syndroom van Down - de spierziekte Duchenne - de ziekte van Huntington. Er bestaan ook zwakkere verbanden met ziektes. In Amerika azen verzekeraars op de mogelijkheid om ziekterisico's aan een DNA-profiel te ontlenen.

Lees verder na de advertentie

Er is in Amerika ruzie over wie nu precies wat ontdekt heeft in dit nieuwe gebied van DNA-ombouw

Stel dat je op basis van iemands genoom kunt aantonen dat haar kans op Parkinson voorbij haar zeventigste 70 procent is? De vraag is of je dat zou willen weten. Verzekeraars natuurlijk wel en dan komen we misschien terecht in een wereld waar je premie onder meer afhangt van je genoom. Er is wel een wet tegen 'genoom-discriminatie' in de VS maar die is niet waterdicht. Ik weet niet of we in Nederland al gewapend zijn tegen dit type ondernemersgeest.

Weten wat je DNA is riep onhoudbaar de vraag op of we ons DNA niet op een positieve manier kunnen veranderen. Het is nu inderdaad mogelijk om op vruchtbare wijze te gaan knippen en plakken met DNA. Ik las in The New York Review of Books over het werk van Jennifer Doudna en Samuel Sternberg, biochemici aan de Universiteit van Californië. De techniek heet CRISPR. De afkorting staat voor Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats. We laten de techniek even voor wat hij is (die beschrijven de twee biochemici uitstekend in hun boek 'A crack in creation') en storten ons op het resultaat en waar dit allemaal toe zou kunnen leiden.