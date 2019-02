Is het raar als mijn vrienden vragen of ik voor ze ga koken?

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

Recentelijk heb ik mensen uitgenodigd om bij mij thuis op visite te komen. Een avond gezellig kletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Ik gaf een datum en tijd door, namelijk zaterdagavond 19 uur. Een paar dagen daarvoor wordt mij per app gevraagd of ‘we met een lege of volle maag moeten komen?’ Mijn eerste gedachte is dat ik die vraag niet zo netjes vind. Ik probeerde me in te leven in de vraag: misschien vroegen ze het alleen maar om te weten of ze nog moesten koken of niet. Maar bezoekers mogen toch ervan uitgaan dat, als ik ze te eten had willen vragen, ik dat wel had aangekondigd. Wat vindt u hiervan?

Naar de bekende weg vragen