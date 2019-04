Is het normaal dat een man tijdens een date andere vrouwen becommentarieert?

Na mijn scheiding ben ik gaan internetdaten via een serieuze site. Gezien mijn leeftijd, 55, werd mij aangeraden te mikken op ongeveer twaalf jaar oudere mannen, omdat mannen van mijn eigen leeftijd jongere vrouwen zouden willen. Ik kreeg omgang met een man van dertien jaar ouder, die mij een keer zonder aanleiding vertelde dat hij zijn werkster er goed vond uitzien. Ook van een voormalige collega van hem benadrukte hij haar schoonheid. Hij gaf mij ook complimenten, maar ik vond het toch vervelend. Om meerdere redenen maakte ik het uit en begon te daten met man 2.

Op zeker moment kwam mijn ongenoegen ter sprake over het nodeloos uitweiden over de aantrekkelijkheid van andere vrouwen en tot mijn verbazing zei deze man dat hij dat zelf ook deed. Gezien mijn gevoeligheid wilde hij proberen het niet meer te doen, maar dat zou wel moeilijk zijn, omdat hij nu eenmaal enthousiast werd van mooie vrouwen. Is het iets van deze tijd dat mannen vrijuit tegen hun date commentaar geven op het uiterlijk van vrouwen? Als ik mijn ex potenter zou vinden dan mijn huidige partner (waarschijnlijk ligt dat punt bij mannen wat gevoeliger dan uiterlijk), zou ik dat niet tegen hem zeggen. Wat vindt u?

Geen onschuldig compliment

Beste Geen onschuldig compliment,

Allereerst: als vrouw van 55 hoeft u niet te mikken op mannen die minstens twaalf jaar ouder zijn! Er zijn genoeg mannen tussen de vijftig en zestig die helemaal niet met alle geweld een vrouw van tien of vijftien jaar jonger willen, maar gewoon iemand zoeken van dezelfde leeftijdscategorie. Er is geen enkele reden dat u zich op voorhand zou moeten richten op mannen van tegen de zeventig. De persoon of instantie die u dat heeft aangeraden spreidt een naargeestig soort seksisme ten toon, waar u niet mee gediend bent.

Dan uw vraag. Nee, het is niet speciaal iets van deze tijd dat mannen zich in het bijzijn van een vrouw prijzend (of juist laatdunkend) uitlaten over andere vrouwen. Het verschijnsel dat mannen zich dit soort obligate observaties permitteren hoort eerder bij vroeger tijden, toen vrouwen in mannelijke ogen een ondergeschikte rol speelden. Met dezelfde vanzelfsprekendheid waarmee mannen over honden of auto’s konden zeggen: ‘Dit is een mooie hond (auto), dit is een lelijk exemplaar’, matigden ze zichzelf de positie aan om elke vrouw die toevallig hun blikveld kruiste openlijk aan een kritisch oordeel te onderwerpen, ongeacht de toehoorder.

In deze tijd geldt het dwangmatig en publiekelijk beoordelen van vrouwen op uiterlijk als een voorbeeld van giftige mannelijkheid. Bijbehorende uitlatingen kunnen beter beperkt blijven tot mannen onder elkaar in de kleedkamer. Wanneer u zo iemand treft als date, raad ik u aan onmiddellijk de betrekkingen stop te zetten, want het is onaangenaam om voortdurend te moeten aanhoren hoe fantastisch een of andere vrouw eruitziet en daarmee impliciet ingewreven te krijgen dat u zelf spijtig genoeg tekortschiet. Geloof hem niet als hij zegt dat hij zijn leven zal beteren, want iemand van tegen de zeventig is te oud om zijn gewoontes te veranderen.

